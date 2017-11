vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 03.Nov.2017

Sie engagiert sich im Niebüller Kinder- und Jugendbeirat, ist im evangelischen Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland aktiv und bringt als Schulsprecherin der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS)b in Niebüll aktuell die Zertifizierung zur Fair-Trade-School auf den Weg. „Manchmal denke ich: Ich mache doch gar nicht so viel“, sagt Ann-Kathrein Gräning. Als bei der Verleihung des Bürgerpreises Schleswig-Holstein dann jedoch der Film gezeigt worden sei, den ein Profiteam über die gedreht hat, habe sie gedacht: „Da ist ja gar nicht alles dabei“, berichtet die 18-jährige Stadumerin lachend.

Der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages und die schleswig-holsteinischen Sparkassen jedenfalls empfinden das ehrenamtliche Engagement der jungen Frau aus Südtondern als herausragend und haben sie in der Kategorie U 21 zur Siegerin gekürt (wir berichteten). „Ich freue mich natürlich total, obwohl ich finde: Die beiden anderen Nominierten hätten es ebenso verdient“, sagt die FPS-Schülerin.

Thomas Menke jedenfalls, Vorstandsvorsitzender der Nord-Ostsee Sparkasse, ziegte sich bei der Preisübergabe in Kiel am Mittwoch absolut überzeugt davon, das die Auszeichnung der 18-jährigen Stadumerin die richtige Wahl gewesen ist: „Ich bin beeindruckt. Die Auszeichnung hat sich Ann-Kathrein Gräning für ihr langjähriges und vielfältiges ehrenamtliche Engagement mehr als verdient.“ Ann-Kathrein Gräning selbst sagt über sich: „Ich war immer überall dabei und habe auch viel Glück gehabt.“ In die unterschiedlichen Ehrenämter sei sie nach und nach hineingerutscht: „Man lernt ja auch immer neue Leute kennen.“

Bereits Anfang des Jahres ist die junge Frau für ihr außerordentliches Engagement mit dem Queisser-Juniorenpreis gewürdigt worden. Auf den Deutschen Bürgerpreis aufmerksam gemacht hätten sie Kollegen aus dem Evangelischen Kinder- und Jugendbüro. Erst sei sie etwas abgeschreckt gewesen, denn die Bewerbung habe nach „sehr viel Schreibkram“ ausgesehen. Schließlich habe sie sich jedoch kurz vor Abgabefrist doch noch entschlossen, sich zu bewerben – mit Erfolg.

Jetzt darf sie sich über viele neue Kontakte und ein Preisgeld von 3000 Euro freuen. Das Geld sei ihr willkommen, gibt sie zu: „Andere können neben der Schule jobben, dafür habe ich wegen der Ehrenämter keine Zeit.“ Das Geld hilft Ann-Kathrein, ihren neuen „richtig, richtig guten“ Laptop zu finanzieren, zudem werde sie vermutlich etwas auf die hohe Kante legen: „Vielleicht fürs Studium, wenn ich dann vielleicht doch einmal studiere.“ Sie habe noch keine eindeutige Idee, was sie nach dem Abitur, das 2019 ansteht, machen wolle, sagt sie, nur so viel: „Irgendwas mit Menschen.“

Sich ehrenamtlich zu engagieren – das könne sie jedem nur empfehlen. „Es muss ja nicht gleich so viel sein. Es reicht schon, wenn man ganz klein anfängt und zum Beispiel mal für den Nachbarn den Rasen mäht und einfach mal nett ist. Die Dankbarkeit, die man dann zurückbekommt, kann dann eine Einstiegsdroge für das Ehrenamt sein“, sagt sie und lacht. „Und wenn ich Vorbild sein kann: Mission erfüllt, würde ich sagen“, sagt Ann-Kathrein Gränig.