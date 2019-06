„Ich gucke keine Tatorte“

Andreas Pflüger hat 27 Drehbücher der beliebten Krimi-Serie, Romane und Hörspiele geschrieben – in Leck gab er nicht nur Einblicke in sein neues Buch

von Dorthe Arendt

27. Juni 2019, 16:07 Uhr

LECK | Nur ein paar bedruckte Blätter hält Andreas Pflüger in seinen Händen. „Es ist ungewöhnlich, hier zu sitzen, ohne ein Buch in der Hand zu haben, mit dem Wissen, dass wenige Meter von hier das Buch gedruckt wird“, sagt der Autor und schwärmt: „Aus einem frischgezapften Buch zu lesen – das ist das Beste der Welt!“ Er ist zu Gast in der CPI-Druckerei Clausen & Bosse, die in Zusammenarbeit mit der Bücherstube Leu in Niebüll und der Nordsee Akademie in Leck die Reihe „Literatur erleben“ fortsetzt.

Für die Nordfriesen beginnt die Lesung unter erschwerten Bedingungen, wie Verkaufsleiter Olaf Klindt ergründet: „Hochwasser in Dagebüll, gefühlte 35 Grad….“ Trotzdem kommen gut 50 Literaturfreunde. Ein paar Stunden vorher war Andreas Pflüger aus Berlin angereist. Er möchte endlich schauen und miterleben, wo seine Bücher Gestalt annehmen, wie Textdruck und Veredelung des Buchumschlages ab- und schließlich vom Band laufen. „Geblendet“ heißt sein neuestes Werk. Es erscheint im Suhrkamp-Verlag und ist ab 12. August in den Bücherläden zu haben.

In einen Dialog verwickelt Sales Director Olaf Klindt den preisgekrönten Autor, sorgt für Auflockerung und erste „Annäherungsversuche“. Eigentlich aber bedarf es dieser nicht. Andreas Pflüger erzählt gern und viel und gibt preis, was nirgends nachlesbar ist: „Dafür lese ich nicht viele Passagen aus meinen Büchern. Die kann jeder selbst in die Hand nehmen“.

Schon früh wusste der in Thüringen geborene und im Saarland aufgewachsene Pflüger, was er werden wollte: Schriftsteller. Bereits als Achtjähriger schrieb er Krimis und verkaufte diese im Familienkreis für 50 Cent. Als Schüler glänzte er nur bedingt, wiederholte zweimal, flog zweimal von der Schule – kam auf ein Gymnasium mit 1.200 Mädchen und 8 Jungen: „Das war bis heute meine beste Zeit“.

Er habe genug Bildung erreicht, meinte der damalige Student nach sechs Semestern Theologie und Philosophie, fuhr in Berlin Taxi und konnte sich mit den Absagen von Verlagen die Wände tapezieren. „Ich habe an meiner Karriere festgehalten, daran geglaubt und es hat sich entwickelt“, sagt Andreas Pflüger.

Inzwischen ist der 61-Jährige Verfasser von ungezählten Hörspielen, Theaterstücken, Drehbüchern und Romanen. Unter anderem tragen 27 Tatort-Drehbücher seine Handschrift. „Ich gucke keine Tatorte“, überrascht dann doch die Zuhörer. Andreas Pflüger verrät mehr, nennt Lieblingsbands aus seiner Jugend wie Led Zeppelin, Deep Purple oder Jethro Tull und hört deren Musik beim Schreiben – übrigens laut!

Seine Drehbuch-Karriere hat er im vorigen Jahr an den Nagel gehängt: „Ich habe jetzt Lust auf Romane“. Jetzt ist „Geblendet“, der dritte Teil seiner Jenny-Aaron-Serie, fertig. Jenny ist eine Frau mit besonderen Fähigkeiten, physisch extrem ausgebildet, hochintelligent, ein bisschen Kampfmaschine und arbeitet in einer geheimen, weltweit operierenden Polizei-Abteilung.

Im dritten Werk geht es um eine Therapie der blinden Frau, die ihr das Augenlicht wieder bringen soll. Doch es geht tiefer, wie der Autor offenlegt: „Sie wird gezwungen, in den Spiegel zu schauen.“ Seine Textauswahl ist perfekt, holt die Zuhörer ab und lässt im Geiste einen Film abspulen.

Über seine Protagonistin redet Andreas Pflüger, als sei sie eine reale Person. Sie habe ihm beispielsweise gesagt, sie folge dem Bushido, der Philosophie der Samurai. „Oh, das bedeutete harte Arbeit für mich...“ Er recherchiert gründlich, ist ein Perfektionist. Man mag ihm eine andere Offenbarung kaum glauben: „Ab und zu denke ich vorher gar nicht so viel. Ich lasse es einfach geschehen“.

Bei einer anderen Tatsache erntet der lesende Gast anerkennendes Kopfnicken: „Während ich schreibe, werde ich diese Figuren, diese Menschen in meinen Romanen. In entsprechenden Situationen weine ich manchmal – und muss alles abschütteln, bevor ich wieder Andreas Pflüger werde“.