Polizei sucht Zeugen in Leck : Hund beißt Frau in Oberarm

Der Halter soll seinen Vierbeiner nicht zurückgepfiffen haben.

21. Oktober 2019, 12:21 Uhr

Nach einem Hundebiss am vergangenen Dienstag in Leck sucht die Polizei jetzt öffentlich nach dem Halter des Tieres.

Spaziergängerin verletzt

Wie die Ordnungshüter berichten, hatte der Hund an jenem Tag gegen 16 Uhr in der Straße Alter Kirchenweg eine Frau angefallen und schließlich in den Oberarm gebissen. Die Spaziergängerin, die mit ihrem Kind und einem Hundewelpen unterwegs war, wurde dabei verletzt.

Hund nicht zurückgepfiffen?

Der Hundehalter habe keine Versuche unternommen, sein Tier in irgendeiner Form zu bändigen, heißt es im Polizeibericht.

Beschreibungen

Der angreifende Hund war schwarz, etwa kniehoch und an der Schnauze leicht ergraut. Der Hundehalter ist etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er war dunkel bekleidet.

Hinweise zu Hund oder Hundehalter an die Polizei in Leck, Tel. 04662/89126-0.