Hommage an Peter Alexander

15. Oktober 2019, 11:59 Uhr

Niebüll | Die Musical-Komödie „Servus Peter“ macht am Freitag, 18. Oktober, Station in der Stadthalle in Niebüll. Um 20 Uhr beginnt die Zeitreise der musikalischen Kult-Komödie für die ganze Familie. Drei Stunden soll laut Veranstalter dieser Ausflug in die „heile Welt“ der 50er und 60er Jahre dauern. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de.