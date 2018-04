Ursache noch unbekannt : Hoher Sachschaden bei Feuer in Niebüller Lackiererei

Anwohnern wurde über den Hörfunk geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

von dpa

03. April 2018, 08:00 Uhr

Ein Brand in einer Lackierwerkstatt in Niebüll (Kreis Nordfriesland) am Montagabend gegen 20 Uhr hat einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen am Montagabend ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes geschlagen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über das Radio angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem wurde vorsorglich die Bundespolizei Flensburg von dem Brand in Kenntnis gesetzt. Störungen im Zugverkehr blieben jedoch aus, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Dienstag sagte.

Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

