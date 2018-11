RISUM-LINDHOLM : Hohe Auszeichnung für Feuerwehrchef

Dirk Breckling ist seit 40 Jahren aktiv.

von Redaktion Nordfriesland

27. November 2018, 17:34 Uhr

Fünf Brandeinsätze, fünf Hilfeleistungen, keine großen Zahlen, doch inhaltlich und in der Summe überaus wichtig, lebensnotwendig und Leben rettend. So lautete die Jahresbilanz des Risumer Ortswehrführers Dirk Breckling im Rahmen der Jahresversammlung. Es seien nicht immer die spektakulären Einsätze, die die Kameraden der Wehr beschäftigen. „Gott sei Dank“, wie es Breckling ausdrückte, denn die Arbeit der Feuerwehr ist nicht ausschließlich der aktive Einsatz.

Vielmehr werde deutlich, dass links und rechts der ehrenamtlichen Arbeit viele Termine zu bewerkstelligen seien. Dienstabende, Übungen, Ausarbeitungen der Übungen, Brandschutzerziehung mit den örtlichen Schulen und Kindergärten, Teilnahme an Veranstaltungen der Feuerwehrbereitschaft des Kreises Nordfriesland, bis hin zur Gestellung von Abordnungen an Tagen wie dem Volkstrauertag. „All das leisten wir ehrenamtlich, wir sind kein Verein, in dem man sich zu Aktivitäten trifft. Wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bereit zu helfen, und das derzeit mit 56 aktiven Wehrmitgliedern, deren Arbeit von 320 Passiven unterstützt wird“, so Breckling.

Nicht nur als sein persönliches Highlight bezeichnete der Wehrführer die Teilnahme seiner Mannschaft an der Leistungsbewertung „Roter Hahn“, die nach intensivem Üben mit Erfolg und der Übergabe der Plakette „Roter Hahn der Leistungsstufe 3“ absolviert wurde.

Im Rahmen der nachfolgenden Beförderungen und Ehrungen wurde Benjamin Hansen zum Löschmeister befördert, während Uwe Paulsen für 20 Jahre aktiven Dienst und Dirk Johannsen für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt wurden.

Und auch Risum-Lindholms Feuerwehr-Chef selbst wurde gewürdigt: Bürgermeister Hans Bruhn zeichnete, stellvertretend für den Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Orts- und Gemeindewehrführer Dirk Breckling mit dem „Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold am Bande“ für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr aus.