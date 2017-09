BUndestagswahl 2017 : Höhere Wahlbeteiligung

vergrößern 1 von 1 Foto: Lausen 1 von 1

von Dorthe Arendt/Jonna Lausen

erstellt am 25.Sep.2017 | 14:28 Uhr

Südtondern | Um kurz vor 22 Uhr waren alle Wahlbezirke ausgezählt: 73,47 Prozent Wahlbeteiligung meldete Lars Feddersen, Wahlleiter des Amtes Südtondern – damit gaben mehr Menschen ihre Stimme ab als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren (2013 lag sie noch bei 69,4 Prozent).

Wie immer stand zuerst das Wahlergebnis der Gemeinde Lexgaard fest, die kleine Gemeinde kann sich aber nicht über eine geringe Wahlbeteiligung beschweren. Von 39 Wahlberechtigten nahmen 35 ihr Wahlrecht in Anspruch. Eine besondere Wahl-Atmosphäre gab es auch in der mit 67 Wahlberechtigten zweit-kleinsten Gemeinde Südtonderns. In Holm wurde im Wohnzimmer der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin, Ruth Lassen, gewählt. In gemütlicher Runde saßen die Wahlhelfer am Stubentisch und warteten geduldig auf ihre Gemeindemitglieder. „Hier kommt man zum Wählen und zum Schnacken vorbei“, sagte Gisela Petersen. Normalerweise findet die Wahl im Haus des Bürgermeisters statt, Holms Gemeindechef Günther Jürgensen feierte aber goldene Konfirmation und hatte das Briefwahlverfahren genutzt – wie auch rund 4000 andere Südtonderaner, laut Feddersen so viele wie nie zuvor und eine Rekordzahl.

Die CDU hat auch in Südtondern die Nase vorn und erreicht mit 38,6 Prozent die meisten Zweitstimmen, verliert aber im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl (2013: 42,6 Prozent). Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 23,0 Prozent, die Sozialdemokraten verlieren noch deutlicher (2013: 30,6 Prozent). Zugelegt haben hingegen die Grünen mit 12,3 Prozent (2013: 9,2 Prozent ), die FDP hat ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Wahl mit 10,5 Prozent sogar verdoppelt (2013: 5,1 Prozent). Auch die AfD legt deutlich zu, ist aber mit 6,4 Prozent (2013: 3,7 Prozent) nicht wie im bundesweiten Ergebnis die drittstärkste Kraft, aber immerhin die fünfstärkste. Auch Die Linke legt zu und erzielt 6,2 Prozent der Zweitstimmen (2013: 4,3 Prozent).

Die geringste Wahlbeteiligung ist im Bezirk Leck Osten zu verzeichnen. Von 1194 Wahlberechtigten gingen nur 591 ins Wahllokal. Gleichzeitig machten im Vergleich zu den anderen Wahlbezirken mit 9,7 Prozent besonders viele Wähler dort ihr Kreuz bei der AfD.

In der Gemeinde Holm hätte die Wahlbeteiligung auch etwas höher sein können, fanden die Wahlhelfer im Wohnzimmer. Nachdem sie den offiziellen Teil beendet hatten, gab es direkt im Anschluss ein gemeinsames Wahl-Mahl. „Die kleine Entschädigung, die wir bekommen, legen wir zusammen und davon gibt es dann ein Abendessen“, erklärt Ruth Lassen.