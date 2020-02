Hochkarätige Projekte im Köcher

Von Hallenbau bis Herzmuschelzüchtung: In der Gemeinde Dagebüll soll auch 2020 viel passieren

Avatar_shz von Anja Werner

03. Februar 2020, 17:55 Uhr

Dagebüll | Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Dagebüll kann Bürgermeister Kurt Hinrichsen immer mit einem vollen Haus rechnen. Die Bürger können so direkt mit den Verantwortlichen schnacken und später hervorragende Suppe genießen.

Hinrichsen wies in seinem Rückblick auf die Geschehnisse 2019 hin. Die Deichverstärkungsmaßnahmen seien abgeschlossen worden. „Nur noch im Norden am Deichkronenweg werden noch Restarbeiten stattfinden“, so das Gemeindeoberhaupt. Geplant ist ein Abgang zur Mole. In Dagebüll-Hafen gibt es ein weiteres Toilettenhäuschen am Badeparkplatz. „Es wird zur Biike eingeweiht“, so der Bürgermeister.

Doch auch in Fahretoft ist einiges passiert, so die Hallendachsanierung der Sporthalle im Gemeindehaus, die Sanierung der Hans-Momsen-Straße oder aber die Herrichtung des Parkplatzes an der Feuerwehr. Die Zukunft sieht rosig aus: Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am 25. Februar soll die Renovierung des Schwimmbades für zirka 500.000 Euro eingetütet werden. Auch die Sanierung des Kindergartens steht auf der Agenda.

Spannend und voller Projekte ist das Jahr 2020 in Dagebüll-Hafen. „Die Planungen eines Wohnmobilplatzes laufen weiter“, sagt der Bürgermeister. „Im Jahre 2020 geht es los.“ Zuvor muss die Gemeindevertretung darüber befinden. Dann wird auch über ein kleines Baugebiet am Mühlenweg entschieden.

Gebaut werden soll auch am Insel-Parkplatz; ein Sondergebiet für „festes Wohnen“ der Betreiber vor Ort. Als sehr erfreulich bewertet Kurt Hinrichsen die Tatsache, dass der geplante Anbau eines Saals hinter dem Geschäftshaus von Nils Richardsen begonnen hat. Im Frühjahr steht dann dort eine rustikale Eventhalle für rund 200 bis 300 Personen. Damit ist Dagebüll bei Veranstaltungen besonders bei Schietwetter gerüstet.

Die Hafengesellschaft beabsichtigt die Überdachung und Erhöhung des Bahnsteiges. Für die Nordmole ist ein weiterer Seiteneinstieg geplant. Und auch sonst geht es weiter: In der „Alten Muschelfabrik“ will ein Konsortium aus Wissenschaft und Forschung Herzmuscheln züchten. Hinrichsen: „Das dauert aber alles.“ Last not least: Es gibt eine Einweihungsfest für die Badestelle und den Deichtorplatz am 16. Mai 2020.

Vertreter aus der Bevölkerung wie Christoph Jörgensen („Waldameisen-Gruppe“) oder Hans Otto Meyer (Heimatverein) berichteten über Aktivitäten im Biotop hinter dem Gemeindehaus. Man war sich einig, dass der so genannte Geisterwald gehegt und gepflegt werden müsse.

Zum Schluss sprach der Bürgermeister Dankesworte: „Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Bürgern, die sich um die Belange der Vereine, Verbände, Institutionen kümmern und einsetzen.“ Anerkennung gab es auch für Gemeindearbeiter, Raumpfleger und Mitarbeiter des Kindergartens sowie an Kümmerin Luise Block und an sein Team mit Elke, Lore und Luise, das die gelungene Feierlichkeit arrangiert hatte.