Hochkarätige Klassik

Die Musikfreunde in Leck starten am 23. September in eine neue Saison

18. September 2019, 15:58 Uhr

Leck | Die Musikfreunde in Leck und Umgebung starten in eine neue Saison. „Die Organisatoren haben wie immer hochkarätige Musiker eingeladen, sodass die Besucher Konzerte auf einem Niveau erleben dürfen, das seinesgleichen sucht“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Den Auftakt bilden am Montag, 23. September, die Pianistin Prof. Mara Mednik, die international bei Musikfestivals, Meisterkursen und Wettbewerben als Klavierbegleiterin und Kammermusikpartnerin zu Gast ist, und der junge virtuose Cellist Fermìn Villanueva. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus Leck. Statt Eintritt wird um eine Spende zur Fortsetzung der Konzertreihe gebeten.

Das Duo spielt ein Programm mit zwei Variationswerken von Beethoven und Schubert und zwei äußerst populären Werken für Violoncello, obgleich sie ursprünglich nicht für dieses Instrument gedacht waren. Schubert schrieb seine „Arpeggione“-Sonate für die sechssaitige Arpeggione oder Bogen-Gitarre, einer Erfindung des Wiener Instrumentenbauers Staufer und Cèsar Francks A-Dur-Sonate ist eigentlich für Violine komponiert, erfreut sich aber größter Beliebtheit unter der Cellisten. Auf diese Weise wird die Vielfalt an Klangfarben, die auf dem Violoncello möglich ist, in Leck zu erleben sein.



Mara Mednik lernt durch ihre Arbeit immer wieder hochbegabte junge Streicher kennen, die sie in der Folge unterstützt und fördert, so auch Fermín Villanueva. Geboren in Pamplona, ist der Cellist mehrfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe sowie Stipendiat unter anderem bei der „Alexander von Humboldt-Stiftung“.

Seine Konzerte als Solist mit Orchestern wie dem Leipziger Sinfonieorchester oder dem internationalen Camerata Orchester Madrids wurden unter anderem von BR Klassik, ARD und dem Spanischen Rundfunk übertragen.

Weitere Konzert-Termine: Sonntag, 20. Oktober, 11.15 Uhr: Junge Talente mit Studierenden der Musikhochschule Lübeck; Sonntag, 10. November, 17 Uhr: Klavierabend mit Nino Kotrikadze; Sonntag 1. Dezember, 11.15 Uhr: Trio d’Iroise (Streichtrio) mit Sophie Pantzier, François Lefèvre und Caspar Wedell aus der Bundesauswahl Junger Künstler; Sonntag 1. Dezember, 16 Uhr: Kinderkonzert „Caspers erste Trioporbe“; Sonntag 26. Januar, 18 Uhr: „Worte, die kein Wind verweht“, eine Hommage an Theodor Storm mit Anna Haentjens, Gesang/ Rezitation und Sven Helle, Klavier; Sonntag, 16. Februar; 17 Uhr: Trompiano, mit Bertalan Frenczel, Trompete und Constance Vogel, Klavier; Sonnabend, 14. März, 17 Uhr: Dichterliebe und Schwanengesang mit Johannes Held, Gesang und Daniel Beskow, Klavier; Montag, 27. April, 19.30 Uhr: Duo Berlin mit Dorothea Stepp, Violine und Milena Wilke, Violine aus der Bundesauswahl Junger Künstler.