Hobby-Fußball Saison trotz Schietwetter eröffnet

von Anja Werner

07. Mai 2019, 14:52 Uhr

Rodenäs | Mit dem Kult-Derby des „2. FC WH Holzbein“ aus Rodenäs gegen „Inter Aventoft“ wird schon seit fast drei Jahrzehnten die Hobby-Fußball Saison in Südtondern eröffnet.

Da der Ausrichter von beiden jährlich wechselt, waren in diesem Jahr die „Holzbeine“ auf ihrem Gemeindesportplatz Gastgeber. Leider war es sehr zugig und die Sonne ließ sich auch nicht blicken, sodass der sonst gewohnte große Zuschauerandrang dieses Mal nur etwas spärlich war. Aber die, die gekommen waren, wurden mit zahlreichen sehenswerten Toren belohnt. Denn obwohl das Inter -Team schon in der ersten Minute mit 0:1 in Führung gingen, zogen sie nach einem 5:1 Halbzeit-Rückstand am Ende mit 10:3 Toren den Kürzeren.

Aber trotzdem behielten alle Akteure immer ein Lächeln auf den Lippen, denn wie immer bei diesem Wiedingharder Derby stand der Spaß und eine gewisse Freundschaft stets im Vordergrund.

So hatte Schiedsrichter Ben Gatzsch auch überhaupt keine Mühe mit der Partie. Anschließend konnten sich dann noch alle bei Gegrilltem und Getränken stärken. Aber wegen des ungemütlichen Wetters, saß man dieses Mal allerdings nicht so lange zum Fachsimpeln zusammen, wie sonst üblich.