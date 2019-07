Historisch niedrige Beteiligung

Zum 40. Pokalringreiten im nordwestlichen Südtondern traten nur 38 Reiter an

von Redaktion Nordfriesland

16. Juli 2019, 13:43 Uhr

Braderup | Es war die 40. Auflage des Pokalringreitens im nordwestlichen Südtondern, aber mit 38 Amazonen und Reitern gab es dieses Mal in Braderup die wohl niedrigste Beteiligung in deren Geschichte. Nachdem vor zwei Jahren mangels ausreichender Teilnehmer der Ringreiterverein aus dem dänischen Seeth-Udbjerg, seinerzeit Mitbegründer der Pokalgemeinschaft, ausgetreten war, fehlte dieses Mal mit dem Süderlügumer Ringreiterkorps wegen Terminüberschneidung eine weitere Mannschaft.

So starteten neben den Gastgebern noch die Vereine aus Humptrup, Süderlügum II, die Nordwestliche Karrharde Süd aus Uphusum sowie „Friesia“ Neukirchen. Wie immer gab es auch eine Wertung für die beste Standartenabteilung; zahlreiche verschiedene Kriterien von den Schiedsrichtern Bernhard Ohlsen (Uphusum), Karl-Christian Knutzen (Braderup) sowie Cornelia Rieve und Bendix Volquarden (beide Süderlügum) benotet wurden. Da ging es nicht nur um das Gesamtbild, sondern auch um Rittigkeit, Reitverlauf, Disziplin sowie Zaum- und Sattelzeug. Begutachtet wurden am Morgen das Abgeben der Standarten und am Abend wieder das Einholen. Am Ende setzte sich die favorisierte Abteilung des Titelverteidigers vom Gastgeber Braderup durch.

Für die Mannschaftswertung kamen die besten fünf Ringstecher eines jeden Vereins in die Wertung. Hier konnte Süderlügum II seinen Triumpf aus dem Vorjahr wiederholen und sicherte sich den seinerzeit von Nis Bahnsen (Seeth-Udbjerg) gestifteten Wanderpokal. Zweiter wurden die Gastgeber vor Uphusum. Recht spannend ging es in der Einzelwertung zu, wo sich erst im Umstechen Stefan Christiansen (Friesia Neukirchen) gegen die Titelverteidigerin Nadja Carstensen (Humptrup) durchsetzen konnte. Beide hatten jeweils 26 Mal den kleinen Ring getroffen. Den dritten Rang sicherte sich Inken Kruse (Braderup). Beim Würfeln gewann Horst Petersen eine Solar-Wandleuchte als Hauptpreis und bei der Verlosung holte sich Bernhard Ohlsen den Hauptgewinn.

Bürgermeister Holger Lassen zeigte sicherfreut über das Gesamtbild und Ambiente auf dem großzügigen Platz hinter dem neuen Gemeindehaus. Auch Braderups Vereinsvorsitzender Peter N. Petersen, freute sich über die gelungene unfallfreie Veranstaltung. Er dankte den Reitern für ihrer Disziplin sowie allen Sponsoren, Helfern und der örtlichen Feuerwehr für die Unterstützung.