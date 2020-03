Hinter den Kulissen geht es weiter

Trotz Corona-Krise will das Führungsduo des Seniorenbeirats weiter für den Erhalt des Gremiums kämpfen

Avatar_shz von shz.de

18. März 2020, 18:23 Uhr

Niebüll | Trotz Corona-Krise will Frauke Rörden-Prang in ihren Bemühungen, das Aus für den Niebüller Seniorenbeirat doch noch abzuwenden, nicht nachlassen. Nur Unterschriften gegen die Entscheidung der Stadtvertretung, die das Ende des Gremiums bedeutet (wir berichteten), werden derzeit nicht gesammelt, wie die Vorsitzende am Mittwoch auf Nachfrage erklärte.

Vor Wochenfrist hatte sich der Niebüller Seniorenbeirat im Rathaus in kompletter Besetzung zu seiner formal letzten Sitzung getroffen. Statt dieses Gremiums soll nun künftig ein Ehrenamtler die Alten der Stadt vertreten. Mit dieser Entscheidung will man sich im Vorstand jedoch nicht abfinden. „Wir geben nicht auf“, sagte Frauke Rörden-Prang. „Auf dem Wochenmarkt sammelten wir binnen weniger Stunden 400 Unterschriften“, so Stellvertreter Frank Steinauer. „Dabei waren es viele Jüngere, die unterschrieben haben.“



Alternativen zu Bürgerbegehren





Da ein Bürgerbegehren aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, sucht das streitbare Führungsduo neue Wege, um gegen die Satzungsänderung vorzugehen. Der Hebel soll nun bei der Bewerberzahl für eine Neuwahl angesetzt werden. „Die Satzung wurde im Februar geändert, da der Seniorenbeirat zu wenig Mitglieder hatte. Das war der einzige Grund. Mit zehn Bewerbern entfällt nun dieser Grund“, argumentiert die erste Vorsitzende. Sie hofft, dass die Stadtvertretung noch eine Kehrtwende macht und die alte Satzung ihre Gültigkeit behält. „Es gibt aktuell 15 Bewerber“, ergänzt Frank Steinauer.

Die Vorsitzende und ihr Vize haben auch an die Fraktionen im Landtag geschrieben. „Was in Niebüll passiert ist, kann überall geschehen“, teilten sie den Parlamentariern mit. „Wir schlagen daher vor, dass in allen Kommunen, in denen es genügend Bewerber gibt, ein Seniorenbeirat gewählt werden muss.“ In anderen Gemeinden sei die Beteiligung unterschiedlich, an eine Abschaffung des Gremiums habe jedoch niemand gedacht. „Ein ehrenamtlicher Beauftragter kann die vielfältigen Aufgaben gar nicht erledigen“, meint Steinauer. Zudem sei eine Einzelperson nicht im Altenparlament nicht zugelassen. „Niebüll wäre dann nicht mehr in dieser wichtigen Institution vertreten.“

Unterstützung erfahren die beiden aus Bredstedt. In einem Schreiben an den Kreisseniorenbeirat bittet Jens Jensen, Vorsitzender des Bredstedter Seniorenbeirates, um eine „sachgerechte Aufklärung der Vorgänge in Niebüll“.

Der Seniorenbeirat sei ein allerseits anerkanntes Gremium, das sich über einen längeren Zeitraum selbstlos und beispielhaft für die Senioren eingesetzt habe.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es unter anderem um die Schule für Pflegehelfer der Stiftung Uhlebüll, die inzwischen ihren Betrieb aufgenommen hat. „Nun wünschen wir uns weitere Unterstützung für die Einrichtung der examinierten Pflegeausbildung“, so Frank Steinauer. „Die praktische Ausbildung könnte am Niebüller Krankenhaus laufen.“ Dies bedeute auch eine positive Wirkung für den Standort. „Diese Ausbildung halte ich für wichtig, da man nach diesem Abschluss sogar studieren kann“, betonte Frank Steinauer abschließend.