Hilfe-Gruppe: Mehr als 400 Mitglieder

Facebook-Gruppe „Nachbarschaftliche Hilfe in Leck und Umgebung“ wächst rasant: Ältere und Menschen in Quarantäne können auch per Telefon Signal geben

23. März 2020, 14:50 Uhr

LECK | Die Menschen halten körperlichen Abstand zueinander in dieser schwierigen Corona-Krise, und dennoch rücken sie näher aneinander. Zusammenhalt, Solidarität und Hilfsbereitschaft wird gefordert und praktiziert. Unter dem Motto „Wir helfen gerne“ hat sich Mitte März die Facebook-Gruppe „Nachbarschaftliche Hilfe in Leck und Umgebung“ gegründet.

Über 400 Mitglieder haben sich in nur wenigen Tagen angemeldet, um insbesondere älteren Bürgern das Einkaufen abzunehmen. Was fehlt, ist das Signal von Hilfesuchenden. Das mag daran liegen, dass sich die Generation 60 Plus kaum auf Facebook tummelt. Handzettel sollen sie auf die ehrenamtlichen Helfer aufmerksam machen.

Die Corona-Pandemie bringt viele Veränderungen und für manche Menschen Situationen, in denen sie konkrete Hilfe benötigen. Dies gilt insbesondere für die älteren Mitbürger und solche, die aufgrund von Vorerkrankungen ein höheres Risiko bei einer eventuellen Erkrankung tragen.

Auf diese Tatsache reagierte Alexander Robert Barharn spontan und richtete die Facebook-Gruppe ein. Er habe von gleichen Hilfsangeboten in Nordrhein-Westfalen erfahren, sich informiert und begründet sein Tun: „In solch einer Ausnahmesituation helfen keine leeren Versprechungen. Man muss etwas tun, jeder muss bei sich anfangen!“

Gesagt, getan. Am 15. März kurz nach 18 Uhr rief er die Plattform für nachbarschaftliche Hilfe ins Leben. Rasend schnell entwickelte sich ein Pool von Helfern. Und täglich kommen mehr hinzu. „Das ist gut so“, freut sich der 30-jährige Alexander Barharn. Noch könne man von Glück reden, dass die Situation in Südtondern nicht so gravierend sei wie in anderen Gegenden. Doch damit müsse man rechnen und wenn es hart auf hart komme, könne man schnell reagieren und muss nicht erst nach Helfern suchen.

Die Resonanz ist ausnahmslos positiv. „Was für eine tolle Aktion, super Idee“, so wird gelobt. „Bin zurzeit noch am Umziehen. Aber danach würde ich gerne helfen, wo ich kann“ ist weiter zu lesen und: „Ich komme aus Leck, bin mobil, würde gerne helfen“ oder einfach nur „Bin dabei“! Auf den Punkt bringt es ein anderer Herr: „Hier leb‘ ich, hier kauf‘ ich ein, hier helf‘ ich“.

Bürgermeister Andreas Deidert reiht sich in die Liste ein und postet: „Danke für das Engagement dieser Gruppe!“ Nicht nur aus Leck kommen die Mitglieder, ebenfalls aus Achtrup, Ladelund, Sprakebüll, Soholm oder Stadum. Die Gruppe versteht sich als Anlaufstelle, sammelt Hilfsangebote und schaut, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird. Etliche Ehrenamtler nutzen die Plattform, um sich auszutauschen und bieten neben Einkaufs- und Besorgungsdienste andere Produkte an: Bastelmaterialien zum Nulltarif für den Nachwuchs beispielsweise oder Bioprodukte, die direkt vor die eigene Haustür geliefert werden.

Wie gesagt, die Mitbürger helfen gern. Hilfesuchende können entweder auf Facebook oder telefonisch Kontakt aufnehmen, ihre Einkaufsliste nennen und die Übergabe der Waren absprechen. „In Leck ist dieser Dienst kostenlos, weitere Wege nach Absprache“, sagt Alexander Barharn. Natürlich gibt es auch Hinweise für die Nachbarschaftshelfer: Direkten Kontakt vermeiden, Einkäufe an der Türschwelle ablegen, klingeln und mindestens zwei Meter zurücktreten. Die Kosten des Einkaufs sollten überwiesen werden. Eine Dame, die davon bereits profitiert hat, schwärmt: „Ich bin froh und dankbar für diese herzlich menschliche Anteilnahme“.

Die Handzettel liegen auch in den großen Lebensmittelmärkten aus. Darauf sind die Telefonnummern zu lesen:

Bente Martens 0171/9374212, Alexander Barharn 01522/1566595, Chris Summer 0178/35677 92

Manuel Pagel 0151/466 31 640.