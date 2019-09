Hilfe für freilebenden Katzen

Durch die Finanzierung der Kastrationsaktion wilder Samtpfoten werden Krankheitsübertragungen gemindert

29. September 2019, 16:57 Uhr

Südtondern | „Ich habe das Gefühl, dass all unsere bisherigen Bemühungen zum Thema Kastration nicht gefruchtet haben“, sagt Gesche Iben-Hebbel vom Tierschutzverein Niebüll und Umgebung. Viele Katzenkinder, die freilebend entdeckt werden oder Mutterkatzen, die samt Nachwuchs gefunden und abgegeben werden, unterstreichen diesen Eindruck.

Das Problem bei streunenden, unkastrierten Katzen ist, dass diese sich weiter unkontrolliert vermehren. „Und scheue Katzen kriegen wiederum scheue Katzen“, sagt Gesche Iben-Hebbel. Zudem können sich Katzenkrankheiten ausbreiten. Auch in diesem Jahr unterstützt das Land die Aktion zur Kastration von freilebenden Katzen: Ab dem 19. Oktober 2019 können herrenlose Katzen, die sich nicht in menschlicher Obhut befinden, kastriert werden. Die dabei entstehenden Kosten werden über einen von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein verwalteten Fonds, der im Rahmen des Vorgehens gegen das Katzenelend ins Leben gerufen wurde, abgerechnet.

„Das kann natürlich nur erfolgen, solange die Töpfe noch voll sind und das Budget nicht ausgeschöpft ist“, so die Niebüller Tierschützerin.

Die Kastration ist bis zum 17. November 2019 geplant, bei vorzeitiger Ausschöpfung der finanziellen Mittel wird die Aktion vorzeitig durch die Tierärztekammer Schleswig-Holstein beendet.

Die Kastrationsaktion ist ein Gemeinschaftsprojekt von Tierschutzverbänden, der Tierärzteschaft, der kommunalen Familie, des Landesjagdverbands und des Landes Schleswig-Holsteins.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist, dass die Katzen in einer der teilnehmenden Gemeinden - aus dem Amtsbezirk nehmen alle Gemeinden teil – gefangen wurden und dass von denjenigen, die eine Katze zur Kastration bringen, ein dafür vorbereiteter Vordruck ausgefüllt und unterschrieben wird, dass es sich um eine freilebende Katze handelt.

Die Kosten werden dann in voller Höhe übernommen: 25 Euro durch eine Spende (Honorarverzicht) der durchführenden Tierärztin beziehungsweise des durchführenden Tierarztes, die Restkosten von 59 Euro beziehungsweise 115 Euro – je nachdem, ob es sich um einen Kater oder eine weibliche Katze handelt – werden über den Fonds finanziert.

Oft hört die Tierschützerin, dass sich wilde Katzen ja nicht einfangen lassen. Aber diese Ausrede will sie nicht gelten lassen: „Wir verleihen Lebendfallen, mit denen Katzen gefangen und möglichste stressfrei zum Tierarzt transportiert werden können“, erläutert Gesche Iben-Hebbel. Die Katze wird in der Falle zum Tierarzt gebracht, kastriert und kann dann am Abend wieder ausgesetzt werden. „Damit die Tiere nicht zu sehr unter Stress geraten, ist es sinnvoll, den Käfig mit einer luftdurchlässigen Decke oder einem Tuch abzuhängen“, rät die Tierschützerin.

Die Katzen müssen nach Durchführung der Kastration wieder an der Stelle des Fangs ausgesetzt werden, denn die Tiere kennen ihr dortiges Umfeld.

Wer eine Katze im Haus hält, sollte diese in eigener Verantwortung zur Kastration zu bringen. „Ich bin nach wie vor für eine Kastrationspflicht, vielleicht würde das die Menschen endlich zum Umdenken bewegen. Kleine Katzen lassen sich durch den Tierschutz zwar oft gut vermitteln, aber auch viele ältere Tiere warten auf ein neues Zuhause. „Wir haben eine tolle dreieinhalbjährige Katze bei uns, die schon seit Februar auf eine neues Zuhause wartet“, berichtet Gesche Iben-Hebbel. Aber nicht jeder Halter bringt sein Tier zum Tierschutz, wenn er es nicht mehr behalten kann.

Somit steigt die Zahl von freilebenden, nicht an Menschen gebundene Katzen stetig. Die Katzen werden ab einem Alter von sechs Monaten geschlechtsreif und eine nicht kastrierte Katze kann innerhalb eines Jahres bis zu 35 Nachkommen erzeugen. So entstehen schnell große Populationen. Auf der Suche nach Nahrung werden die Tiere nicht immer fündig, ein Teil ist daher krank oder verletzt. Zudem wird der Nachwuchs der freilebenden Katzen oft krank geboren, leidet unter Mangelernährung, Parasitenbefall und Infektionen.

Die erforderlichen Dokumente zur Kastration von Streunern sind online hier abrufbar:https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/T/tierschutz/katzen.html

Gesche Iben-Hebbel hofft auf eine erfolgreiche Aktion und sagt: ich habe das Gefühl, dass hier auf den Dörfern noch viel Arbeit auf uns wartet.“