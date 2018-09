von Redaktion Nordfriesland

26. September 2018, 15:48 Uhr

Die nächsten Treffen der DRK-Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs“ finden am Montag, 15. Okotber, und Montag, 29. Oktober, in der DRK-Sozialstation in Niebüll, Gotteskoogstraße 3, statt. Kontakt zur Gruppe vormittags über das DRK unter Telefon 04661/1041 oder 8588, Karin Krommes, oder per E-Mail an: karin.krommes@drk-nordfriesland.de