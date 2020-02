HGV Leck unter neuem Vorsitz

Mit seinem Rücktritt hat der bisherige Chef des Handels- und Gewerbevereins Sven Lück Platz für einen Generationenwechsel gemacht

Avatar_shz von Dorthe Arendt

25. Februar 2020, 16:49 Uhr

Leck | Diese Überraschung ist ihm gelungen: Sven Lück hat in der Jahresversammlung des des Handels- und Gewerbevereins Leck sein Amt als Vorsitzender niedergelegt und Platz für eine deutlich jüngere Nachfolge gemacht. Den Chefposten im Zusammenschluss der Kaufleute übernimmt der bisherige zweite Vorsitzende Pascal Gava.

Der Wechsel im Vorstand war zumindest aus Tagesordnung zur Sitzung nicht zu erahnen, dort waren lediglichWahlen zum zweiten Vorsitzenden, Kassenwart und kassenprüfer angekündigt.

Und auch Sven Lück selbst hielt zunächst noch seelenruhig und ausführlich seinen Jahresrückblick als Vorsitzender, um wenig später zu verkünden: „Ich habe immer gesagt: zehn Jahre sind genug. Im letzten Jahr habe ich mich dann bereiterklärt, noch ein Jahr dranzuhängen. Nun sage ich: Elf Jahre sind genug, ich trete hiermit von meinem Amt zurück, um den Vorsitz in jüngere Hände zu legen.“

Während sich bei einigen Anwesenden die Stirn noch verwundert krauste, wurde bereits Pascal Gava als neuer Vorsitzender vorgeschlagen und auch von der Versammlung gewählt.

„Das geht so nicht, das gibt das Vereinsrecht nicht her“, mahnten kundige Mitglieder, ein neuer Vorsitzender könne nur kommissarisch gewählt werden, weil sich dieser Punkt nicht auf der Tagesordnung befinde.

Ein wenig schneller ging es bei der Wahl zum stellvertretenden Vorsitz: Hier wurde Nino Carstensen gewählt, Sven Lück war zwar als Gegenkandidat vorgeschlagen worden, hob aber selbst für seinen Kontrahenten die Hand. Einen Posten bekam der scheidende Vorsitzende dann aber doch: er wurde schließlich zum Besitzer für die Messe 2020 gewählt, einstimmig wurde zudem Peter Erichsen als Kassenwart bestätigt.

Im Namen der Gemeindevertretung Leck dankte Holger Karde Sven Lück und beglückwünschte den neuen, „wenn auch zunächst nur kommissarischen Vorsitzenden. Es hatte uns viel Sorge begleitet, dass es lange so schwierig schien, einen Generationswechsel anzuschieben“, sagte Karde. Umso mehr freue es die politischer Gemeinde, dass sich jetzt der Vorstand deutlich verjüngt hat.

„Der Blick zurück hilft uns nicht weiter, sondern verstellt uns den Blick darauf, was wir haben. Leck ist eine lebendige Gemeinde, und der HGV hat einen wesentlichen Anteil daran. Bleibt zu hoffen, dass es uns gelingt, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen“, appellierte Karde an die Versammlung.

Auch Lecks Bürgermeister Andreas Deidert dankte und gratulierte und empfahl dringend, nicht nur wehmütig in die Vergangenheit zu blicken, sondern zu fragen, „was wollen wir übermorgen oder gar überübermorgen erreichen?“ Jeder stehe ein stückweit in der Verantwortung für den Ort und die Menschen, die hier leben. „Lasst uns den Weg gemeinsam gehen und daran arbeiten, mehr positiven Geist in die Bevölkerung zu bringen. Immer nur viel zu meckern bringt uns nicht weiter.“

Der neue kommissarische Vorsitzende Pascal Gava dankte der Versammlung für das Vertrauen und auch seinem Vorgänger Sven Lück. „Und ich hoffe darauf, dass Sven mir auch in Zukunft den Rücken stärkt.“ Viele Begriffe seien an diesem Abend gefallen, „Generationswechsel“ etwa, „Vergangenheit“, aber auch „Zusammenhalt“ und „Manpower“. „Wir möchten viel in Angriff nehmen. Ich wünsche mir, dass bei zukünftigen Versammlungen noch mehr Geschäftsleute kommen, dass wir gemeinsam Ideen entwickeln. Leck hat viel Potenzial“, sagte Gava.

Er freue sich auf das kommende Jahr und die Möglichkeiten, die dem HGV offenstünden, so Pascal Gava: „Wir haben zwei Riesenlager voll mit tollen Sachen, die wir wieder zum Einsatz bringen könnten. Angedacht ist zum Beispiel ein HGV-Ball, wir werden jetzt ausloten, inwieweit diese Idee auf Interesse stößt.“