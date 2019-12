„Heute sind wir gute Nachbarn“

100 Jahre Grenzziehung: Geschichtsverein Niebüll präsentiert Sonderveröffentlichung

16. Dezember 2019, 12:41 Uhr

niebüll | Vor bald 100 Jahren fanden zwei Volksabstimmungen zur deutsch-dänischen Grenze statt. Der Historiker Wolfgang Raloff hat für den Verein für Niebüller Geschichte e.V. recherchiert und ein spannendes Buch geschrieben. Unter dem Titel „Die Schleswig-Frage 1920 und Niebülls Aufstieg zum kommunalen Mittelpunkt Südtonderns“ steckt eine Menge an spannenden Details zur Historie des deutsch-dänischen Verhältnisses in dieser Region und zusätzlich jede Menge Stadtgeschichte.

„Der Verlust von Nordschleswig war Niebülls Glück“, fasst es Wolfgang Raloff zusammen. Denn plötzlich wurde das unbedeutende Kuhdorf zum Sitz der Kreisverwaltung und des Kreistags. Binnen zehn Jahre verdoppelte sich die Einwohnerschaft, Bauten wie das Rathaus, Katasteramt, das Gymnasium, Postamt oder Kreiskrankenhaus entstanden. Straßen und Bürgersteige wurden gebaut, Geschäfte eröffnet. Der Autor lässt diesen Teil der Geschichte lebendig werden, berichtet von dramatischen Veranstaltungen mit deutsch-dänischer Beteiligung, emotionalen Ausbrüchen und heftigen Auseinandersetzungen.

Alles hat seine Ursache. Und so holt Wolfgang Raloff weit aus und lässt den Leser teilhaben an der Vorgeschichte: Deutschland hatte den 1. Weltkrieg verloren. Der Versailler Vertrag legte in den Paragraphen 109 bis 114 fest, dass eine Volksabstimmung im Herzogtum Schleswig stattfinden sollte, und zwar in zwei Abstimmungszonen. Dadurch wurde es möglich, dass die beiden Landkreise Flensburg an der Ostküste und Tondern im Westen in jeweils zwei Teile zerschnitten wurden, denn die Grenze zwischen den Abstimmungszonen ging durch sie mitten hindurch. Zur Zone I gehörten ab Königsau die Kreise Hadersleben, Apenrade, Sonderburg und die Nordteile der Kreise Flensburg und Tondern. Die Zone II wurde gebildet von der Stadt Flensburg, dem Teilgebiet des Kreises Husum und von den Südteilen der Kreise Flensburg und Tondern. Auf eine zunächst vorgesehene dritte Zone wurde verzichtet. „Die Abstimmungsmodalitäten wurden von den Deutschen abgelehnt, jedoch von den Dänen bestimmt“, sagt Wolfgang Raloff. „Durch die Enbloc-Abstimmung in Zone I und der gemeindeweisen Abstimmung in Zone II kamen überwiegend deutsche Orte wie Hoyer (fast 100 Prozent) und Tondern (75 Prozent) zu Dänemark. Beide Parteien waren nach beiden Abstimmungen höchst unzufrieden. „Es wurde also alles richtig gemacht“, meint Experte Wolfgang Raloff. „Doch endgültig Ruhe gab es erst nach der Kopenhagener Erklärung von 1955.“

Das Buch zum Jubiläum der Grenzziehung ist ab sofort zum Preis von 19,90 Euro in der Bücherstube Leu und auch beim Geschichtsverein erhältlich.