Bundeswehr Leck : „Heute sind wir 209 Mitglieder “

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Karin Johannsen

erstellt am 20.Sep.2017 | 03:28 Uhr

Leck | „Sie sind ein unverzichtbarer Teil des Deutschen Bundeswehrverbandes“, sagte Oberstleutnant Andreas Brandes. Der Landesvorsitzende lobte die fruchtbare Arbeit der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen Leck (KERH) aus gutem Grund: Die Kameradschaft feierte mit fast 50 Gästen ihr 40-jähriges Bestehen.

Der Bereich der KERH reicht von der dänischen Grenze über Wallsbüll im Osten, Langenhorn im Süden zu den Inseln Amrum und Föhr.

Fast auf den Tag genau vor vier Jahrzehnten riefen zehn Gründungsmitglieder diesen Ortsverband ins Leben. Daran erinnerte Vorsitzender Peter Lühmann. „1980 waren es 42 Mitglieder, 1990 einhundert und heute sind wir 209 Mitglieder“, führte er die Erfolgsgeschichte vor Augen. Seit 19 Jahren hält Peter Lühmann die Zügel in der Hand und lädt unter anderem die Mitglieder zu spezifischen Verbandsthemen wie Versorgungs- und Beihilferecht, Versicherungs- oder familiäre Angelegenheiten ein. Für sein großes Engagement erhielt Peter Lühmann vom Landesvorsitzenden ein „gutes Tröpfchen“, denn: „Alle anderen Auszeichnungen hat er bereits erhalten!“ Ehrennadeln für 25-jährige Zugehörigkeit überreichte Andreas Brandes an Angelika Essmann, Jens Gertig und Rainer Wagenführ. 40 Jahre dabei ist Bernhard Vogel. „Sie sind es letztlich, die den Verband groß gemacht haben. Dafür gilt Ihnen mein Dank“, sagte der Landesvorsitzende.

In seiner Festrede erinnerte Andreas Brandes an die Gründung der Kameradschaft und ihre Ziele: „Man war sich einig, dass die gelebte Kameradschaft nach dem aktiven Dienst nicht aufhören muss. Die Mitglieder wollten sich weiterhin engagieren, mit den Entwicklungen der Bundeswehr Tuchfühlung halten, sich austauschen und nicht zuletzt durch gemeinsame Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl aufrecht halten und stärken.“ Das sei der Kameradschaft Leck gelungen, betonte der Landesvorsitzende. Mit den Veranstaltungen und Aktivitäten, teilweise mit jahrelanger Tradition und jederzeit gut angenommen, beweise die KERH, dass dieses Prinzip des „Sich-füreinander-Einsetzens“ im Mittelpunkt steht. „Darüber hinaus halten Sie alle mit Ihrer Lobbyarbeit den Aktiven den Rücken frei, unterstützen sie in ihrem Anliegen und ermöglichen so den Erfolg des gesamten Deutschen Bundeswehrverbandes“, meinte Andreas Brandes und rief den Gästen vor dem gemeinsamen Essen zu: „Bitte machen Sie genauso weiter wie bisher!“