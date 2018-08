Konzert : Heute im Charlottenhof: „Sun & Moon“

Das Duo spielt Soundtracks von heute und damals.

von nt

22. August 2018, 07:00 Uhr

Cathrine Jauer (Sängerin und Songschreibererin) und Holly Petersen (Gitarrist, Komponist und Produzent) – das sind „Sun & Moon“. Dieses Duo tritt beim vorletzten Afterwork-Konzert im Rahmen des Sommperprogramms im Charlottenhof am heutigen Mittwoch, 22. August, auf. „Von zart über ganz schön hart, doch immer mit Einfühlungsvermögen, verzaubert das Duo das Publikum“, heißt es in einer Mitteilung, und weiter: „60er, 70er, 80er, 90er und aktuelle Songs? Sie spielen auf ihre Weise, was sie inspiriert und auch der Soundtrack Eures Lebens ist.“ Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Die kulinarische Versorgung übernimmt der Foodtruck „Onkeldog“ mit Hot Dogs.