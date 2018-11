zeugen gesucht : Heuschwader verschwunden

In Leck haben Unbekannte landwirtschaftliches Gerät entwendet. Wer hat etwas beobachtet?

05. November 2018

Zwischen Sonntag, 28., und Mittwoch, 31. Oktober, wurde von einem Feld im Bahnseitenweg in der Nähe des Klärwerks ein roter Heuschwader gestohlen, berichtete die Polizei am Montag. Es handelt sich dabei um ein Anbaugerät für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Leck unter Telefon 04662/891260 entgegen.