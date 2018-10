Sonntagsbummel : Herbstmarkt im Andersen-Hüs in Klockries

Ein abwechslungsreiches Angebot lädt Besucher am 7. Oktober zum Stöbern ein.

04. Oktober 2018, 17:01 Uhr

Er zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen der Gemeinde – der Herbstmarkt im Andersen-Hüs. Am Sonnabend, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober, von 11 Uhr bis 17 öffnet der traditionelle Bauern- und Herbstmarkt im Ortsteil Klockries wieder seine Türen. Viele abwechslungsreiche und schöne Dinge werden in diesem Jahr angeboten: Handarbeiten aus Filz, Wolle oder Leinen, Wohl-fühl-Bettschuhe, Taschen, Hüte, selbstgenähte Kindersachen, Leinentücher sowie Bastelartikel, Gruß- und Glückwunschkarten, Handwerk aus Edelrost, Vogelhäuser, Silber- und Perlenschmuck. Herbstliche Blumengestecke und Pflanzen, Blumenzwiebeln, Türkränze, Birnen und Äpfel, verschiedene Obstbäume, Honig, Fischbrötchen, Wurstwaren, Zwiebelkuchen und Federweißer. Ein Spezialist für Obstbäume macht Sortenbestimmung und präsentiert Obst aus eigener Zucht, eine Gärtnerei zeigt den neuesten Trend für die Herbstbepflanzung. Am Sonntagmittag werden die Landfrauen mit Weinsuppe und Schinken für das leibliche Wohl sorgen.