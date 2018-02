Kita-Umbau : Heller, größer, schöner

Stedesands Kindergarten wurde für 142 000 Euro erweitert / Wiedereröffnung wurde gleichzeitig mit dem 40-jährigen Bestehen gefeiert

von Dorte Arendt

08. November 2017, 18:56 Uhr

Was als eine kleine Spielgruppe begann, feierte jetzt als großer Kindergarten Jubiläum: Die Kindertagesstätte Stedesand präsentierte sich zum 40-jährigen Bestehen frisch renoviert und den Anforderungen moderner Pädagogik gewachsen. Apropos gewachsen: Die Kita ist auch baulich größer geworden und bietet jetzt Platz für 50 Kinder.

Der ehemalige Gemeinderaum wurde zum neuen Kita-Gruppenraum umgebaut, die Vereine müssen im Vereinsheim zusammenrücken. Aber nur übergangsweise: Die Planungen für eine neues Dörpshuus haben bereits begonnen.

Doch zurück zur neu gestalteten Kita, die seit 2002 den Namen „De Dörpsmüüs“ trägt. Der Sanitärraum strahlt jetzt in Weiß und Apfelgrün, auch Flur und Gruppenraum erhielten ein helles und freundliches Erscheinungsbild. Möbel und zweistöckige Spielebene sind ebenfalls neu und zweckmäßig. Und: Für die Verwaltungsarbeit hat die Kindergartenleitung ein neues Büro erhalten.

„Die veranschlagten Kosten von 143 000 konnten im Wesentlichen eingehalten werden“, berichtete Bürgermeister Stephan Koth. Die Maßnahme wurde mit 75 Prozent gefördert. „Somit fielen 35 000 Euro auf den Gemeindehaushalt. Ein nicht unerheblicher Betrag für eine kleine Gemeinde – aber wir haben das Geld gerne investiert“, so Koth. An der Entwicklung der Kinderzahlen der 1000-Seelen-Gemeinde sehe man, dass Stedesand alles andere als ein zum Aussterben freigegebener Ort sei. „Für das nächste Jahr erwarten wir noch einmal eine Zunahme der Kinderzahlen. Was danach kommt, wird man abwarten müssen.“

Bereits 1973 wurde in der ehemaligen dänischen Schule ein Kindergarten eingerichtet, der allerdings 1976 wegen zu geringer Kinderzahl wieder eingestellt werden musste. Als die Grundschule Stedesand 1977 geschlossen wurde, entschied die Gemeindevertretung, in einem ehemaligen Klassenraum eine Spielgruppe einzurichten. Am 1. Oktober 1977 wurde der Kindergarten mit Marlies Walcynski als Leiterin und Solveig Heldt als Kindergartenhelferin eröffnet: „Zu den ersten Kindergarten-Kindern gehörte unter anderem unser heutiger Wehrführer “, berichtete Stefan Koth.

Hinführung, Integrationsmaßnahmen, Krippengruppe: Über die Jahrzehnte hat sich viel verändert – nicht zuletzt durfte sich die Gemeindevertretung Koth zufolge immer wieder mit den Öffnungszeiten beschäftigen. 1977 war der Kindergarten von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet, im Laufe der Jahrzehnte wurden die Schließzeiten beständig erweitert, aktuell findet Betreuung von 7 bis 15 Uhr statt.

In den 40 Jahren sei es bei einer überschaubaren Personalfluktuation mit vielen langjährigen Mitarbeiterinnen geblieben, so der Bürgermeister weiter. So blieb zum Beispiel Marlies Walcynski 35 Jahre lang die Leiterin des Kindergartens, 2012 übernahm Erika Brodersen, 2014 löste diese wiederum die heutige Leiterin Katrin Lewis ab, die anlässlich der Wiedereröffnung sagte: „Ich freue mich, dass wir jetzt jedem Kind in Stedesand einen Kindergartenplatz bieten können.“

426 Kinder wurden seit Gründung in der Stedesander Einrichtung betreut – viele mittlerweile Erwachsene entdeckten sich am Festtag auf alten Fotos wieder. Freude verbreiteten auch vergessene Basteleien aus 40 Jahren, die Erzieherin Nelly Jensen am „Baum der Erinnerung“ versammelt hatte.