Helfer sind da: Erdbeerernte ist gestartet

Hinter den Betreibern des Erdbeerhofs Schmörholm in Leck liegen ungewisse Wochen / Unterstützer aus Polen mussten in Quarantäne

13. Mai 2020, 14:54 Uhr

LECK | Rot, süß und gesund: Die Erdbeere steht ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Deutschen. Rund 25 Tonnen davon produziert der Früchtehof Schmörholm in Leck jede Saison – und die steht vor der Tür.

Beim Pflücken der Nüsse sind Roswitha und Hauke Brodersen allerdings auf die tatkräftige Unterstützung von Erntehelfern angewiesen. Wegen der Corona-Pandemie und der geschlossenen Grenzen war es lange ungewiss, ob die Helfer aus Polen überhaupt einreisen durften. „Wir haben gezittert und es erst geglaubt, als die Leute hier waren“, atmet das Ehepaar auf.

Je zwei Frauen und Männer aus dem osteuropäischen Land, darunter ein Ehepaar, sind vorige Woche angereist und haben Quartier bezogen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Es handelt sich um „alte Bekannte“. „Wir sind froh, solch ein bewährtes Team zu haben, das ist fast familiär. Die haben Schlag drauf!“, reiben sich die Brodersens die Hände. Sie seien gewappnet für die nächsten Monate, im Gegensatz dazu würden größere Erdbeerhöfe noch um viele Erntehelfer ringen.

Auf dem Urlaubs- und Früchtehof Brodersen war alles vorbereitet für die Polen. Die vorgeschriebene Belegung der Zimmer wird eingehalten, Desinfektionsspender und Papierhandtücher stehen bereit. Täglich müssen Türklinken und Flächen penibel abgewischt sowie Datum und Uhrzeit festgehalten werden.

Die Bewohner sind angehalten, regelmäßig zu lüften. Ersatzunterkünfte sind gewährleistet, falls jemand krank werden sollte. Die ersten zwei Wochen müssen die Helfer in Quarantäne verweilen, sie dürfen keine Kontakte nach außen haben, aber natürlich schon arbeiten – mit Mundschutz und Handschuhen. Die Beschaffung dieser Utensilien bereitet den Brodersen Probleme: „Die Lieferzeit ist lang und die Preise überhöht!“

Das Pflücken der Beeren hält sich noch in Grenzen: „Clery“ und „Magnum“ heißen die Sorten, die zeitlich versetzt zum Genuss heranreifen. In sechs Folientunneln (je hundert Meter lang) wachsen je 8.000 Pflanzen, auf dem Freiland sind es zweimal so viele Pflanzen. „Es gibt noch Nachtfröste. Deshalb bringen wir die Freiland-Erdbeeren jeden Abend ins Bett“, erklärt Hauke Brodersen.

Im Klartext heißt das: Sie werden mit Vlies abgedeckt. Anderthalb Stunden dauert das, und das Abdecken am Morgen erfordert die gleiche Zeit. „Glücklicherweise packen unsere Kinder häufig mit an“, verrät Roswitha Brodersen. Ausruhen steht also nicht auf dem Stundenplan der Früchtebauern. Rhabarber verkaufen sie bereits an der Tür, Himbeeren und Heidelbeeren lassen noch auf sich warten.

Jetzt sind die ersten roten, prallen Erdbeeren reif. Gestern ist der Verkauf der süßen Vitaminbomben gestartet. Zvor haben die Stände, die in Leck, Süderlügum und Flensburg aufgebaut werden, frische Farbe erhalten.

Eine Woche länger – je nach Wetterlage – müssen die Selbstpflücker warten. Auch das erfordert von den Brodersens eine ausgetüftelte Logistik in punkto Abstands- und Hygieneregeln. „Wir sind dabei, ein Konzept zu erarbeiten“, sagt Hauke Brodersen. Er verschweigt letztlich nicht, dass seine Früchte wegen der Corona-Maßnahmen geringfügig teurer werden. Die Selbstpflücker kann er beruhigen: „Die Erntehelfer sind dann längst aus der Quarantäne heraus“.