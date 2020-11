Haushaltsplus dank Windkraft

Klanxbüll rechnet auch 2021 mit hohen Gewerbesteuereinnahmen / Zusammen mit dem Lübke-Koog ist eine Kita Butendiek geplant

20. November 2020, 16:11 Uhr

klanxbüll | „Der Wind weht zum Glück auch in Coronazeiten“, sagt Klanxbülls Bürgermeister Friedhelm Bahnsen. Diese Tatsache ist der Hauptgrund dafür, warum die Haushaltssatzung 2021 mit einem guten Plus abgeschlossen in während der jüngsten Gemeindevertretung beschlossen werden konnte. Denn die Satzung weist im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 2.228.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 2.070.600 Euro auf, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 157.600 Euro ausgewiesen werden kann.

„Schon die Tatsache, dass wir keine Schlüsselzuweisungen bekommen, zeigt, dass wir uns finanziell in einer guten Situation befinden“, sagt Friedhelm Bahnsen. Zu den wichtigsten Einnahmen, die vom Finanzausschussvorsitzenden Manfred Hansen erläutert wurden, zählen die Gewerbesteuer mit 490.000 Euro, die Einkommenssteuer mit 386.300 Euro, die Benutzungsgebühr Abwasser mit 140.000 Euro und die Parkplatzgebühren mit 145.000 Euro. Die größten Ausgaben sind die Kreisumlage (473.600 Euro), die Amtsumlage (219.700 Euro) und die Schulkostenbeiträge für insgesamt 76 Kinder (197.000 Euro). Zu den größten Investitionen des kommenden Jahres zählen die Asphaltierung des Friesenweges mit 400.000 Euro, die Restsumme von 300.000 Euro für den Bau des Feuerwehrgerätehauses sowie mit 120.000 Euro die Oberflächenentwässerung.Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich laut Satzung zum 31. Dezember 2021 auf 475.039 Euro.

Zu den spannendsten Vorhaben zählen oft aber nicht die großen Baustellen. Das zeigt das Zukunftsprojekt Kita Butendiek. Der Hintergrund dazu: Bei der Beiratssitzung des Klanxbüller Kindergartens wurde bekannt, dass beide Gruppen voll belegt sind. Es gibt eine Warteliste. Es wurde der Vorschlag gemacht, unter Umständen eine dritte Gruppe einzurichten. Ein möglicher Raum könnte im Lübke-Koog hergerichtet werden – für die Gruppe Butendiek. „Unsere Kita wird bereits jetzt zusammen mit dem Lübke-Koog genutzt, auch in einer möglichen Gruppe Butendiek sollten Kinder aus beiden Gemeinden betreut werden. Es ist angedacht, diese Gruppe mit einem besonderen Konzept anzubieten“, erläutert der Bürgermeister. Dazu sollen nun Vorschläge erarbeitet werden, die den Sozialausschüssen und Gemeindevertretungen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Groß ist die Freude auch über die Arbeitsgruppe mit Mitgliedern ganz unterschiedlicher Altersgruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gemeinde schöner zu gestalten. So sind nun 1500 Narzissen bei einer Pflanzaktion von großen und kleinen Helfern im Dorfgebiet gepflanzt worden. „Ein solches ehrenamtliches Engagement ist wertvoll und bereichert das Gemeindeleben“, betont Friedhelm Bahnsen.

Beschlossen wurde zudem eine finanzielle Unterstützung von 2500 Euro für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll. Verwaltungsfachwirt Sven Mathiesen vom Amt Südtondern erläuterte, dass das Hospiz jährlich rund 200.000 Euro seiner Betriebskosten aus Eigenmitteln aufzubringen hat. Bisher war durch diverse Benefizveranstaltungen im Laufe des Jahres die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert. Corona bedingt fielen in diesem Jahr diverse Veranstaltungen weg, einhergehend mit entsprechend geringerem Spendenaufkommen. Nach ausführlicher Diskussion entschloss sich die Vertretung, diesen einmaligen Zuschuss zu gewähren. Zudem soll in der nächsten Sitzung über eine Dauerspende beraten werden.