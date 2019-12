Hauptverlosung im Weihnachtsdorf

Aktion des Handel- und Gewerbevereins lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Budenstadt auf dem Kirchplatz

22. Dezember 2019, 15:29 Uhr

leck | „Du, die Wanne ist voll…“ Dieser Schlager von Helga Feddersen und Didi Hallervorden kam Peter Erichsen angesichts der Papierflut in dem Trog sofort in den Sinn. Die ungezählten Besucher sahen es ähnlich und alles stimmte die Ratefreudigen im Weihnachtsdorf fröhlich. Der örtliche Handels- und Gewerbeverein verloste Warengutscheine im Wert von 1.560 Euro.

Die HGV-Hauptverlosung zieht jedes Jahr die Leute an wie einen Magnet. Nach Ladenschluss strömten die Menschen auf den Kirchplatz. Geschiebe hier, sanftes Drängeln dort. Und doch gab es Raum, sich umzudrehen: Es schien, als hätten sich weniger Bürger als üblich auf den Weg zu dieser traditionsreichen Aktion gemacht. Die Regenwolken drohten nur, sich ganz zu öffnen, es blieb beim leichten Tröpfeln ab und zu. Derweil schlenderte das Christkind über den Markt, unterhielt sich mit den Kleinen und Großen und machte es dem Nikolaus nach, indem es Süßigkeiten verschenkte. Vom Himmel hoch kam es – und ließ sich auf der Laderampe wieder ein wenig in die Lüfte hieven. Dort rief das Mädchen im golden-glitzernden Gewand, das sehr Jacqueline Michaelsen ähnelte, die Gewinner aus. Im ersten Durchgang der Verlosung zog diese die sechsjährige Johanna, später wühlte Glücksjunge Henry, acht Jahre jung, in der Zinkwanne voller Lösungszettel.

Was bei dem Preisrätsel herausgekommen war? „Der HGV Leck wünscht ein hyggeliges Christfest“ hieß die Antwort. Allgemeinwissen und die Kenntnis über die Straßen in Leck waren gefragt gewesen. „Man musste schon überlegen, und außerdem hatte ich runde Füße vom vielen Laufen“, gestand beispielsweise Renate Hansen. Torsten Nissen meinte: „Nachdenken oder googeln war angesagt“. Jedenfalls gefiel das etwas anspruchsvollere Rätsel.

Peter Erichsen grub seine Hände in den Papierberg, kehrte das Unterste zu Oberst und umgekehrt. Schließlich kontrollierte er, ob alles richtig war. Falsche Antworten und Fotokopien der Lösungen wurden gleich aussortiert, eine zweite Gewinnchance war nicht erlaubt. „Ist jemand hier, der Petersen heißt? Kennt jemand Linus Sibbersen aus Achtrup?“ Der Moderator verstand es, die Leute bei Laune zu halten. Die meisten Gewinne blieben in Leck, andere gingen in Nachbargemeinden und wenige nach Flensburg, Celle oder Preetz. Über die Hauptpreise in Höhe von je 200 Euro freuten sich Katrin Petersen (Enge-Sande) und Horst Müller, (Leck), je 100 Euro räumten Kevin Senior (Leck) und Linus Sibbersen (Achtrup) ab. Die anderen Gewinner sind im Internet unter www.hgv-leck.de nachzulesen, die Preise können im Fernsehgeschäft von Peter Erichsen abgeholt werden.

Voll des Lobes über den attraktiven Weihnachtsmarkt äußerten sich die Besucher an allen vier Adventswochenenden. Das beglückte wiederum den Organisator Frank Lutterloh vom HGV. Tatkräftige Unterstützung erfuhr er insbesondere vom Bürgerfestverein Leck.