B199 in Leck : Hauptstraße in Leck wird nachts voll gesperrt

Vom 28. auf den 29. November gibt es auf der Hauptstraße / B199 in Leck eine Vollsperrung. Grund sind Kanalarbeiten.

von doa

26. November 2018, 11:17 Uhr

Leck | Die Gemeinde Leck teilt mit: Aufgrund von Kanalsanierungsarbeiten kommt es auf der Haupfstraße/B199 in Höhe der Ampel am Kirchplatz am Mittwoch, 28. November, 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 29. November, zu einer Vollsperrung. "Umleitungen werden ausgeschildert", heißt es in einer Mitteilung.