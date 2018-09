Übung in Bramstedtlund : Harte Probe für Feuerwehr-Routiniers

Schwierige Unfallszenarien beim Rescue Day der Feuerwehr stellten für die Teilnehmer eine Herausforderung dar.

von shz.de

25. September 2018, 16:11 Uhr

Jan-Uwe Thoms Auch so manch erfahrenes Mitglied der teilnehmenden Freiwilligen Feuerwehren sah sich durchaus vor große Herausforderungen gestellt. Beim Rescue Day – dem Rettungstag – im früheren Bundeswehrdepot in Bramstedtlund hatten die Organisatoren Unfallszenarien vorbereitet, die wohl die meisten hoffen ließen, so etwas nie tatsächlich auf einer Straße erleben zu müssen.

Diesen Übungstag der Feuerwehren Süderlügum, Medelby-Holt sowie Ladelund/Bramstedtlund/Karlum/Westre hatte das Ladelunder„Rescue Team“ mit Timo Christophersen, Rainer Lund und Björn Oechsle akribisch vorbereitet. Zwölf Pkw hatten ihnen die Firmen aus Ladelund und Bramstedtlund für Übungszwecke kostenlos zur Verfügung gestellt.

Drei Unfallorte waren aufgebaut; sie wurden mit jedem Wechsel der Rettungsteams der Feuerwehren mit „neuen“ Unfallfahrzeugen ausgestattet. So konnte jeder lernen und vor allen Dingen üben, wie und wo Spreizer, Rettungsschere, Tigersäge oder eines der vielen anderen Hilfsmittel eingesetzt werden, um ein Unfallopfer aus seinem Fahrzeug zu befreien.

Zwei Autos waren seitlich ineinander gekracht, eines lag auf der Seite. In der zweiten Lage war ein Pkw in einen dichten Baumbestand gerast, in der dritten hatte sich ein Fahrzeug überschlagen und lag auf dem Dach an einem Grabenhang inmitten von Büschen und Bäumen. In allen Fällen waren – so das Szenario – Personen eingeklemmt und mussten befreit werden.

Drei erfahrene Ausbilder schleusten die Teams über die Einsatzorte: Per Hinrichsen und Arne von Pirch vom Kreisfeuerwehrverband sowie Oke Ertzinger von der Ladelunder Wehr. Arne von Pirch war eigens von Sylt angereist, um diesen wichtigen Ausbildungstag mit seinem Wissen und seiner Erfahrung zu bereichern.

Alle drei Ausbilder lobten die Einsatzbereitschaft der teilnehmenden aktiven Feuerwehrfrauen und -männer. Für das Wissen und Können der Rettungskräfte sei eine Aus- und Weiterbildung wie am Rescue Day in Bramstedtlund unverzichtbar, waren sie sich einig.