Handelsverein feiert Ehrenamtler

von Dorte Arendt

erstellt am 12.Dez.2017 | 19:10 Uhr

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Niebüll hat viele Mitglieder, die sich auch ehrenamtlich einbringen. Jedes Jahr gibt es viel zu tun. Mit fast 200 Mitgliedern ist der Verein der Zusammenschluss aller in Handel, Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung tätigen Personen, Firmen und Institutionen in der Stadt Niebüll. Ehrenamtlich vertreten die Aktiven die Interessen der Mitglieder zum Nutzen der Stadt – sie bringen sich stark in die Stadtentwicklung ein und gestalten die Zukunft dieser als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in der Region.

„Wir pflegen einen intensiven Dialog mit den Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung und stehen darüber hinaus in ständigem Austausch mit unseren nachbarschaftlichen Handels- und Gewerbevereine“, so der HGV-Vorsitzende Heinz H. Christiansen. Für die Mitglieder organisiert der Verein viele Veranstaltungen, wie beispielsweise das alljährliche Osterhasentreffen, das beliebte Hauptstraßenvergnügen, zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr und den Niebüller Weihnachtsmarkt. Gerade erst waren dabei Renate Hartwig und ihre Unterstützer unterwegs, um die 200 Weihnachtsbäume zu schmücken und in der Stadt zu verteilen. Bernd Jacobsen und seine Mitstreiter sorgten für das gesamte Lichtkonzept der Stadt wie an den Kreiseln oder am Schlauchturm, der mit seinen Sternen weithin strahlt. Andere Aktive wie Jürgen Schiller oder Gerd Neumann (Foto) halfen beim Aufbau des Weihnachtsmarkts mit. „Wir waren ein gutes Dutzend“, so Holger Schensar, der wie Stefan Schmäschke im Gewerbegebiet ansässig ist. Dennoch helfen sie mit, um der Innenstadt zu mehr Glanz zu verhelfen. Umso mehr bedauert es der erste Vorsitzende, dass aus der City nur zwei Kaufleute am Start sind. „Wäre schön, wenn sich das ändert“, meint Heinz G. Christiansen. Letzendlich hätten alles etwas davon: Alle HGV-Veranstaltungen genießen einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region und locken stets zahlreiche Besucher in die Stadt. „Als Mitglied dieser starken Gemeinschaft profitieren alle persönlich auf vielfältige Weise von der Arbeit des Handels- und Gewerbevereins“, so der Vorsitzende. Doch auch hinter den Kulissen wird viel getan: Die Mitglieder wie Karl-Heinz Christiansen oder Ottmar Grün sitzen in Ausschüssen, andere Vorstandsherren nehmen Einfluss auf Politik und den Bürgermeister. Dabei entstehen spannende Projekte wie die Belebung des Rathausplatzes, ein angestrebtes Besucherleitsystem oder aber eine Niebüll-App, die bereits gut angenommen wird. Es ist ein ganzer Strauß an Aufgaben, der auf vielen Schultern verteilt ist, aber selten nach außen dringt.

„Der Mehrwert ist für alle Mitglieder gegeben“, so Stefan Schmäschke. Durch das gute Netzwerk helfen sich die Kaufleute auch untereinander, für Mitarbeiter gibt es Sonderaktionen. Und auch das neue Jahr steht schon im Fokus: Im Februar gibt es einen Mitgliedertalk mit Carsten Kock. Doch zuvor besteht die Chance, auch als Neuling einzusteigen: Am 27. Dezember, 10 Uhr, beginnt der Abbau des Weihnachtsmarktes. „Jeder ist willkommen“, so Heinz G. Christiansen lächelnd.