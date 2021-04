Risum-Lindholm : Halle in Flammen: Großbrand im Herrenkoog

Auch in einem Carport gab es ein Feuer: In Risum-Lindholm brannte es am Montag gleich zweimal.

Risum-Lindholm | Gleich zweimal brannte es am Montag in Risum-Lindholm. Zunächst geriet der Schuppen eines Carports in Flammen. Als ein Anwohner aus Risum-Lindholm Unkraut mit einem Gasbrenner vernichten wollte, entzündete sich die Rückwand eines Schuppen hinter dem Carport eines Nachbarn. Auch interessant: Riesen-Geklapper in Risum-Lindholm: Endlich hat Storch 7T113 s...

