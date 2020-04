Avatar_shz von Dorthe Arendt

28. April 2020, 16:32 Uhr

Leck | Die Gemeinde Leck teilt mit: Aufgrund einer Straßenabsackung ist seit gestern die Straße Kempergraben in Höhe der ehemaligen Tankstelle halbseitig gesperrt. „Wahrscheinlich ist die Ursache ein Rohrbruch in der Schmutzleitung“, heißt es in der Meldung. Wie lange die halbseitige Sperrung aufrechterhalten werden muss, stand am Dienstag auf Nachfrage noch nicht fest.