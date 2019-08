Haizmann im Haizmann-Museum

Eine Ausstellung präsentiert ab heute Werke des Malers, Bildhauers, Keramikers und Holzschneiders

30. August 2019, 16:37 Uhr

Niebüll | Der Name ist Programm: Zu Beginn der ersten Niebüller Kulturnacht am Sonnabend, 31. August, startet nach einer Rede des Bürgermeisters Wilfried Bockholt die Vernissage der Ausstellung Richard Haizmann im Richard-Haizmann-Museum. Beginn der Vernissage ist um 18 Uhr.



Kuratorin Dr. Karin Tuxhorn hat aus dem Fundus eine überragende Auswahl an bislang nicht oder wenig ausgestellten Bildern und Skulpturen zusammengestellt. Prof. Dr. Manfred Reuther wird einleitende Worte sprechen, ehe sich die Besucher den meisterhaften Werken in Öltempera oder Aquarerell, den Tuschezeichnungen und Holzschnitten widmen können.Kuratorin Dr. Karin Tuxhorn hat eigens einen Skulpturenraum eingerichtet, gezeigt werden darüber hinaus Dokumente aus dem Leben des Malers, Bildhauers, Keramikers und Holzschneiders, der in Niebüll eine Zuflucht fand.