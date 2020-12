Gutscheine vom Restaurant

Avatar_shz von SHZ

06. Dezember 2020, 16:35 Uhr

Südtondern | Dem Beschenkten eine Freude bereiten und gleichzeitig etwas Gutes tun – das geht in diesem Jahr auch mit Gutscheinen aus der regionalen Gastronomie. Einfach mal beim Lieblingsrestaurant anfragen, der Gastronom freut sich mit Sicherheit über die Unterstützung in der aktuell schwierigen Zeit. Und da viele Restaurants auch außer Haus verkaufen, muss der Gutschein auch erst gar nicht in der Schublade verstauben.