Gutscheine statt Lebensmittel für Tafel-Kunden

26. April 2020, 17:10 Uhr

LECK | Seit fünf Wochen hat die Tafel Südtondern zum Schutz der Kunden und auch Ehrenamtler vor dem Covid-19-Virus in den beiden Ausgabestellen Leck und Niebüll geschlossen. Damit ist für die Bedürftigen eine wichtige Versorgungssäule weggebrochen.

„Diese Klientel ist arg gebeutelt. Wir möchten ein wenig helfen“, sagt Sabine Detert. Die Bürgervorsteherin und Vorsitzende der Bürgerstiftung Leck-Miteinander-Füreinander freut sich, für ihre Aktion die Tafel Südtondern und den örtlichen Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit ins Boot geholt zu haben.

Die 301 Berechtigten der Ausgabestelle Leck erhalten nun eine kleine finanzielle Spritze in Form von HGV-Gutscheinen in Höhe von je 20 Euro. Die Stiftung macht dafür alles in allem gut 6000 Euro locker, der HGV füllt seine Gutscheine aus und die Tafel verschickt die entsprechenden Anschreiben an die betroffenen Bürger. Diese können in den HGV-Geschäften einkaufen gehen und die Gutscheine einlösen.