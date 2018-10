Süderlügumer im X-Factor-Finale : Gute Karriereaussichten für Jan-Marten Block

von Hagen Wohlfahrt

Es könnte der Anfang einer Sängerkarriere sein: Jan-Marten Block steht am Freitag, 19. Oktober, im Finale der Castingshow X-Factor (20.15/Sky 1). Der Süderlügumer hat dort schon vier Runden überstanden. Der 23-Jährige hat nun einen Plattenvertrag in Aussicht, möglicherweise auch dann, wenn er die Bühne nicht als Sieger verlässt. Die Woche über bereitet sich Block in Köln mit Gesangstraining auf den Auftritt vor. „Man lernt nie aus“, sagte er unserer Redaktion.