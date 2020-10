Gut gerüstet für Elektromobilität

Stadtwerke Nordfriesland installieren zwei neue E-Ladestationen in Risum-Lindholm

Avatar_shz von Anja Werner

23. Oktober 2020, 08:22 Uhr

risum-lindholm | Die Gemeinde Risum-Lindholm rüstet sich mit gleich zwei neuen E-Ladesäulen für die Zeit wachsender E-Mobilität. Als E-Mobilitätspartner installieren und betreiben die Stadtwerke Nordfriesland die Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten und einer Leistung von jeweils 22 kW. Ab September kann in der Dorfstraße 256 (Parkplatz vor der Friesenhalle) und in der Herrenkoogstraße 4 (Parkplatz vor der Schule) aufgeladen werden.

Chris Prehn, Technischer Leiter Strom der Stadtwerke, dazu: „Wir freuen uns, dass wir im Auftrag der Gemeinde Risum-Lindholm das Ladenetz um zwei neue Stationen erweitern können. Das Stadtwerke-Ladenetz wächst so Stück für Stück - das kommt unseren Kunden in Nordfriesland zugute.“

Bürgermeister Hans Bruhn freut sich über die neuen Ladesäulen: „Indem wir in der Gemeinde jetzt zwei Ladesäulen zur Verfügung stellen, leisten wir auch einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Damit machen wir einen wichtigen Schritt in Sachen Elektromobilität.“

Auch diese zwei neuen Ladesäulen wurden in die E-Mobilitätsstruktur der Stadtwerke Nordfriesland eingebunden. Schon 27 öffentliche Ladesäulen in Bosbüll (2 Wallboxen), Bredstedt (1), Enge-Sande (3), Klanxbüll (2), Ladelund (1), Langenhorn (1), Leck(9), Niebüll (5), Reußenköge (1), Tinningstedt (1) und Westre (1) konnten in Betrieb genommen werden - zwei davon als Schnell-Ladestationen in Niebüll und Enge-Sande. Alle Ladestationen werden sauber mit 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke Nordfriesland betrieben.

Eine Übersicht über alle Ladestationen der Stadtwerke Nordfriesland findet sich auf sw-nf.de unter „Regionaler Einsatz“.