Gut besuchtes Kinderfest trotz Regen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 18.Sep.2017 | 12:03 Uhr

Das Sommerfest für Groß und Klein in Neukirchen war bestens vorbereitet, aber der permanente Regen machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Die politische und die Kirchengemeinde, die Emil-Nolde-Schule und einige Vereine aus dem Zentralort wollten mit dem öffentlichen Event eine alte Tradition aufleben lassen. Das Dorf war mit Fähnchen geschmückt und die Schulkinder der Klassen eins bis acht sollten mit ihren Blumenstöcken und Kränzen unter Anführung des Westwind-Orchesters Südtondern in einem Unzug durch die Straßen ziehen. Schließlich musste wegen des Wetters umgeplant werden und die Kinder, das Lehrerkollegium, Eltern und Gäste versammelten sich dicht gedrängt in der Aula und auf der Empore, um dort vom Orchester musikalisch und von Bürgermeister Peter Ewaldsen begrüßt zu werden. „Eine schöne Blumengalerie, so geballt kriegt man Kinder und Erwachsene hier sonst nicht zu sehen“, freute sich der Bürgermeister über das imposante Bild. Natürlich fand auch die geplante Freiluft-Andacht von Pastorin Meike Meves-Wagner in der Aula statt. Anschließend zogen die Kinder und Erwachsene durch die Räume, in denen verschiedene Spielstationen aufgebaut waren. „Just for fun“, wie Regina Hartmann vom Organisations-Team hervorhob.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen konnte mittels einer Kübelspritze ein „Haus gelöscht“ werden. Das Nordfriesische Schützenkorps aus Niebüll bot Armbrustschießen und einen Wettbewerb im Lichtpunktgewehrschießen an. Kleine Gewinne konnten bei den Damen des DRK-Ortsvereins am Glücksrad erdreht werden. In der Sporthalle gab es viel Spaß beim Bumper-Ball und der TSV Wiedingharde lud ein zum Torwandschießen. Der Evangelische Kindergarten war mit einer Hüpfburg vertreten und von der Wiedingharder Trachtengruppe zeigten die jüngsten Tänzerinnen was sie schon gelernt hatten. Eine Kinder-Disco im Zelt beendete das offizielle Programm. Im Anschluss übernahm der Wiedingharder Bürgerverein die Regie und kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste, die im Zelt dazu den Klängen der Live-Band The old Blackbyrds lauschten.