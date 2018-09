Treffen in Leck : Gut 300 Senioren beim Tag der Begegnung

Die DRK-Veranstaltung hatte etwas von einem Klassentreffen.

von Karin Johannsen

17. September 2018, 12:36 Uhr

Gern empfing Gastgeberin Sabine Detert gut 300 Senioren aus Leck und der Karrharde in der Nordfrieslandhalle: „Ich freue mich, dass Sie alle da sind!“ Kaffee, Kuchen und Musik hielt die Bürgervorsteherin bereit und eines, was auch den 26. Nachmittag der Begegnung ausmachte: Zeit zum Klönen.

„Es ist ein bisschen wie Klassentreffen“, überlegte Reinhold Ewald vom DRK Klixbüll/Tinningstedt als Sprecher aller DRK-Ortsvereine in dieser Region. Man treffe Leute, die man lange nicht gesehen habe. Dieser Nachmittag biete die Chance zu einem Schnack über die Tische hinweg.

Mit netten und launigen Worten stellte sich der neue Amtsvorsteher Ingo Böhm vor und rief der Gästeschar zu: „Falls wir uns nicht mehr sehen: schöne Adventszeit.“ Auch Pastor Simon Ulrich trat ans Mikrofon: „Moin, ich bin der Neue in der Kirchengemeinde Leck.“ Auf eine lange Vorstellung verzichtete er, denn: „Bei der zwölften Minute sind sie eingeschlafen.“ Der Pastor beließ es bei einigen Überlegungen: „Begegnung ist immer ein Miteinander!“ Es gehe nicht um das leckere Stück Kuchen auf dem Teller, es bedeute, miteinander zu reden, sich zu erinnern, auszutauschen.

Dafür blieb Raum und auch für ein ansprechendes Programm. Sabine Detert führte den Senioren die Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes von der Gründung 1860 bis heute vor Augen. Dazu passte das kleine Präsent für jeden: eine Notfalldose, in der persönliche Daten aufbewahrt werden, die im Notfall lebensrettend sein können.

Mit Informationen sparte ebenfalls Hans-Martin Petersen vom Geschichtsverein Leck und Karrharde nicht. Er hatte historische Daten und Fakten über den Flugplatz Leck im Gepäck.

Zu leiser Kaffeehausmusik schmeckte der von Schülern der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au gebackene Kuchen noch einmal so gut. Viele freute es besonders, dass Otto Gressmann mit Tochter Kaja Albrecht am liebevoll dekorierten Tisch Platz nahm. Sie zeigten ihre Verbundenheit zu den Bürgern, ganz so wie es Ruth Gressmann in all den Jahren zuvor getan hatte. Die damalige Bürgervorsteherin hatte den Nachmittag der Begegnung ins Leben gerufen. Im Juni war die Ehrenbürgerin verstorben. Wie schön, dass diese Stunden ein leises Lächeln auf die Gesichter der Gressmanns zaubern konnten.

Amüsant und lebhaft endeten die erlebnisreichen Stunden. Die „Morinos“ aus Niebüll gründeten spontan ein Senioren-Orchester, forderten zu Löffelgeklapper und Polka auf: „Wer nicht aufpasst und weiterklappert, muss abwaschen“, warnte Detlef Petersen. Der neue Amtsvorsteher wurde dabei erwischt und einige andere Gäste auch. In der Küche wurden sie aber nicht gesichtet. Die legendäre Band verstand es, die Leute auf die Tanzfläche zu locken mit Musik für „Teenager Spätlese“. „Wir spielen Schlager, die auf der Roten Liste stehen: Sie werden nicht mehr im Radio gespielt“, erklärte Detlef Petersen und traf damit direkt ins Schwarze.