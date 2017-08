Konzert : Gruppe Drumchapel Mist sorgt für Pub-Atmosphäre

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

Leck | Mitsingen ausdrücklich erwünscht: Traditionelle irische und schottische Folk-Musik und Pub-Atmosphäre gibt es am Freitag, 1. September, 20 Uhr, in Leck. „Die Gruppe Drumchapel Mist tritt bereits zum zweiten Mal im Leck-Huus auf und wird ihre treue Fangemeinde sicherlich auch am Vorabend des Bürgerfestes wieder bestens unterhalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Den Kern der laut eigner Aussage „nicht mehr ganz taufrischen“ Band bilden Hans Kogel (Dudelsack, Gitarre, Gesang), Fiete Lefarth (Gitarre, Gesang, Bodhran) und Ingo Kubelke (Mandoline, Banjo, Akkordeon, Flöten und Snare Drum), zudem unterstützen seit einiger Zeit Ellen Arps (Gesang), Thomas Stell (Dudelsack) und Daniela Kirchner-Barsuhn (Cello).



Karten-Vorverkauf: Optik Nommensen, Leck, VR-Bank Leck, Bücherstube Leu, Niebüll, www.leck-huus.de















von Lea Sarah Albert

erstellt am 21.Aug.2017 | 11:21 Uhr