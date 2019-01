Grundstücke: Vier von neun

Baugebiet, Bankettensanierung, Bürgerbeteiligung: Das sind nur einige Themen, die Bramstedtlund betreffen

von Dorte Arendt

22. Januar 2019, 11:27 Uhr

Sie hatten es warm und gemütlich im Gerätehaus. Und einen Imbiss gab es auch. Vor allem genossen die Gäste des Neujahrsempfangs in Bramstedtlund einen ausgiebigen Klönschnack, den sie nur kurz für die Begrüßung und einen Bericht der Bürgermeisterin Rosemarie Lorenzen unterbrachen.

Der Bericht zeigte, dass in der 210 Einwohner zählenden Gemeinde einiges bewegt und geboten wurde.

Für das gemeinsam mit den Nachbargemeinden Ladelund und Westre angeschobene Ortsentwicklungskonzept fanden zwei Treffen statt. Das geht in diesem Jahr weiter: Am 6. Februar beginnt die Gruppenarbeit zu verschiedenen Projekten. Dazu treffen sich Interessierte um 19 Uhr in der Grundschule in Ladelund.

Zu den übergemeindlichen Themen und Veranstaltungen zählten auch der geplante Ausbau der Kindertagesstätte in Ladelund sowie ein „Rescue-Day“ auf dem Gelände der Fjordhütten in Bramstedtlund, bei dem mehrere Feuerwehren das Aufschneiden von Fahrzeugen und Bergen der Verletzten übten.

Im Dorf standen unter anderem Banketten-Sanierung und Knickpflege auf dem Plan. Weiter verwies die Bürgermeisterin auf zwei neue Straßennamen im Dorf: Schulsteig und Am Berg, der erste ist historisch begründet, der zweite mit der Landschaftsform.

Im Baugebiet wurden von den neun Grundstücken vier verkauft und zwei reserviert. Aus Kostengründen sei im Baugebiet die Versorgung mit Straßenbeleuchtung zunächst zurückgestellt worden, „um den Grundstückspreis angemessen zu halten“. Auch in Bramstedtlund wurde die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. „Das ist kein Geschenk“, sagte die Bürgermeisterin mit Hinweis auf die Erhöhung der Hebesätze. Dazu war die Kommune als Bedarfsgemeinde allerdings gezwungen. Die Freude über erste Steuereinnahmen aus dem Bürgerwindpark Brebek währte nur kurz: Die Gemeinde bekommt auf der anderen Seite weniger Geld aus den Zuweisungen des Landes.

„Das macht unsere Gemeinde attraktiv und sichert ein gutes Miteinander“, bedankte sich die Bürgermeisterin bei allen, die organisieren und mithelfen bei Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Feuerwehrwest, Ringreiten, Rasenmäher- und Fahrradringstechen, Sommerfest, Laternelaufen mit dem dänischen Kindergarten und Weihnachtsfeier.

Regelmäßig stehen auch Spieleabende, Strick- und Bastelabende auf dem Programm sowie im Sommer ganz spontane Treffen zum Grillen auf dem Dorfplatz. „Jeder, der Lust hat, kommt und bringt etwas mit“, so Rosemarie Lorenzen. Termine würden über eine App übermittelt, wer mag, könne sich hier gerne aufnehmen lassen, sagt die Bürgermeisterin.