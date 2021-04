Kostenschätzung: 700.000 Euro : Grundschule an der Linde in Leck soll erweitert werden

Erst 2014/2015 wurde die Schule für 4,5 Millionen Euro saniert.

Leck | Die Grundschule an der Linde in Leck soll durch einen Anbau erweitert werden. Dafür stimmten die Politiker im Infrastruktur- und Umweltausschuss, nachdem sie sich vor Ort umschauten, wo ein Anbau am besten „andocken“ könnte. Gründe für diese Baumaßnahme liefern steigende Schülerzahlen und höherer Förderbedarf einzelner Schüler. Weiterlesen: Müllfre...

