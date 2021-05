Bürgerstiftung für Ladelund : Großzügige Spende: Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung gegründet

Der Schriftsteller möchte Bedürftigen seines Heimatdorfes helfen. Hans-Heinrich Petersen ist Stiftungsrats- Vorsitzender.

Ladelund | Für die Gemeinde Ladelund gibt es jetzt eine Bürgerstiftung, genauer die Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung. Das Gründungskapital in Höhe 10.000 Euro hat der Namensgeber, der Lübecker Schriftsteller Dieter Alpheo Müller bereitgestellt und zudem angekündigt, in Kürze weitere 10.000 Euro als zusätzliche Spende zu überweisen. Weiterlesen: In einem Atemzug ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.