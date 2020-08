Großstadtflair im Augarten

Musikerlebnis in Corona-Zeiten: Die Swingin’ Hermlins aus Berlin haben mit einem Freiluft-Konzert ihre Besucher in Leck begeistert

Avatar_shz von Dorthe Arendt

23. August 2020, 17:12 Uhr

LECK | Wer hat an der Jahresuhr gedreht? In die 30er und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts fühlen sich 250 Besucher hineinkatapultiert – und genießen gut zwei Stunden musikalische wie auch optische Vergangenheit, die überall Renaissance feiert: Der Swing lebt! Im Augarten präsentieren „The Swingin‘ Hermlins“ aus Berlin diesen mitreißenden Sound mit großer Leidenschaft, viel Entertainment und ungebremster Musikalität.

Das erste Open-Air-Konzert im Augarten nach dem Lockdown erforderte akribische Vorbereitungen von den mutigen Veranstaltern, dem Kulturmanager Francesco Mazuhn und dem Bürgerfestverein. Ein Corona-Konzept musste vom Ordnungsamt Südtondern abgesegnet werden, bevor die Planungen realisiert werden konnten. „Wir sind sehr vorsichtig und wären kein Risiko eingegangen“, stellt der Chef vom Bürgerfestverein, Ingo Ehlers, klar. Er rühmt die Zusammenarbeit mit Francesco Mazuhn: „Das ist eine Bereicherung, er bringt neue Ideen mit, hat Erfahrungen und gute Verbindungen“. Lob zu allen Seiten versprüht dann auch der Kulturmanager.

Die Combo aus der Hauptstadt hat sich längst positioniert, Andrej Hermlin das Mikrofon in die Hand genommen. „Guten Abend nach Warschau, London, New York. Good Morning, California. Hallo an deutsche Städte und natürlich in Leck!“ Die Konzertbesucher sind unfreiwillige Teilnehmer einer Liveübertragung auf Facebook und Instagram. 35 Minuten lang.

Jeden Abend schicken „The Swingin‘ Hermlins“ ihre Wohnzimmerkonzerte hinaus in die Welt, dieses Mal zum 161. Mal und live aus Leck. „Wir sind noch nie so hoch im Norden gewesen. Das war ein riesengroßer Fehler. Es ist wunderschön hier“, sagt der Combo-Chef in mehreren Sprachen zu den Zuschauern in Peru, Kenia, Dänemark, Russland ... Die Sendung „A Music goes around the world“ lebt von Spontaneität, Improvisation, Running Gags und natürlich dem Swing.

Anfang März haben Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra das letzte Konzert vor der Corona-Pandemie bestritten. Das Orchester pausiert seither. „Es nutzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken“, klärt der Bandleader auf, „diese Combo noch gleich im März zu gründen, war die richtige Entscheidung!“ Nun wollen sie täglich spielen, solange die Krise dauert: „Musik ist eine unsichtbare, starke Brücke!“

Neben den Konzerten im Netz sind sie rund 50mal in kleinem Rahmen aufgetreten, auf Marktplätzen und in Straßen. Jetzt vor so einem großen Publikum zu spielen sei das Großartigste, was ihnen zurzeit passiere. „Musik zu spielen, die man liebt, ist das beste Rezept in dieser Krise, ansonsten fällt man in die Depression“, meint Andrej Hermlin. Nicht zuletzt wirbt er um Respekt und Verständnis und fordert von allen umsichtiges Handeln und Solidarität: „… damit wir durch diese schwierige Zeit kommen“.

Die fünf begnadeten Musiker und die Sängerin begeistern ausnahmslos durch Können und größtmögliche Authentizität. Sie verzichten auf elektrische Verstärkung, Frisuren und Bühnengarderobe sind den 30er und 40er Jahren entsprungen. Und natürlich lassen sie die Stars der Swing-Ära aufleben: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington oder auch den steppenden Tänzer und Sänger Fred Astaire.

Ihn verkörpert David Hermlin (20 Jahre, Sänger, Tänzer, Schlagzeuger), seine knapp 17 Jahre junge Schwester Rachel singt und tanzt, Vater David Hermlin sitzt am Piano, das Kornett (Blechblasinstrument) spielt Jörg von Nolting, Malte Tönnisen den Bass und Daniel Duspiwa das Saxophon. „So ein Konzert haben wir seit Monaten nicht gehabt“, schwärmt Andrej Hermlin, „dafür hat sich die 1000 Kilometer weite Fahrt gelohnt!“

Rundum glücklich äußern sich die Zuschauer, zwei Regenschauer zu Anfang konnten ihnen nichts anhaben. „Ich könnte noch stundenlang zuhören. Ich habe mich in diese Musik verliebt“, gibt Nadine Dorn unumwunden zu. Ehemann René lächelt zufrieden: „Es ist ein wenig Großstadtflair in den Augarten eingezogen“.