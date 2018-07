Tombola und Spieleparcours : Großer Spaß für die Kleinen

Der SV Dagebüll feierte ein erfolgreiches Kinderfest mit zahlreichen Besuchern.

von Anja Werner

24. Juli 2018, 07:00 Uhr

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum auf das Sommerfest verzichtet wurde, lud der SV Dagebüll in diesem Jahr wieder zu seinem großen Kinderfest ein. Gemeinsam mit DRK und Feuerwehr stellte man ein tolles Programm auf die Beine. Sowohl Einheimische als auch Urlauber nahmen das Angebot an und kamen zahlreich zum gemeinsamen Spielen und Spaß haben zur Alten Schule in Dagebüll-Kirche.



Große Tombola mit tollen Preisen





Bei einer Tombola gab es viele Preise zu gewinnen. Der Spieleparcours – bestehend aus Fahrrad-Ringstechen, Basketball, Dosen werfen, Tennisspielen, Nägel einschlagen und Wasserspritzen – wurde so fleißig genutzt, dass die Teilnehmerkarten knapp wurden. Schaffte man den kompletten Parcours, gab es für jeden Teilnehmer einen Preis.

Ein kleiner Flohmarkt bot allerlei Handwerkliches und Künstlerisches. Ein langer Büchertisch lud zum Schmökern ein. Das heiße Sommerwetter sorgte zudem für einen guten Zulauf am Getränkestand, aber auch Kaffee und Kuchen gingen reichlich über den Tresen.

Am Kinderschminktisch bildete sich zwischendurch eine lange Schlange und auf der großen Hüpfburg tobten sich kleine und größere Kinder ordentlich aus. Im Märchenzelt konnte dann beim Vorlesen geträumt und entspannt werden.



Feuerwehr erfüllte Kinderträume





Die Feuerwehr präsentierte ihr Einsatzfahrzeug, welches jedermann erkunden konnte. Und so mancher kleine Feuerwehrmann erfüllte sich denn auch den großen Traum, einmal auf dem Fahrersitz Platz nehmen zu dürfen.

Das Fest ließ man dann abends bei leckerem Essen und Trinken und ganz viel Klönschnack gemeinsam ausklingen. Viel Spaß und gute Unterhaltung waren auch in diesem Jahr wieder garantiert.