Größter Markt in Südtondern

Der vierwöchige Niebüller Weihnachtszauber bietet ab 29. November ein vielseitiges Programm und zwei Benefizaktionen

Avatar_shz von Anja Werner

18. November 2019, 15:17 Uhr

niebüll | Mehr als 200 geschmückte Tannen und die Weihnachtsbeleuchtung – beides wird in Niebüll ab 23. November aufgebaut – sind die Vorboten des größten Weihnachtsmarktes in Südtondern. Vom 29. November bis zum 23. Dezember lädt dann die gemütliche Budenstadt unter dem Motto „Willkommen in Weihnachten“ auf dem Rathausmarkt täglich von 15 bis 20 Uhr Besucher aus Stadt und Umland zum Schlendern, Genießen und Staunen ein. „Für eine Stadt von der Größe wie Niebüll ist es sehr ambitioniert, einen täglichen, vierwöchigen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen“, sagt Stadtmanager Holger Heinke.

Dies ist auch nur durch den Schulterschluss des HGV Niebüll, des Tourismusvereins Niebüll und Umgebung, der Stadt Niebüll sowie mit einer großen Portion ehrenamtlichen Engagements von vielen Freiwilligen möglich. Offiziell eröffnet wird der Markt am Sonnabend, 30. November, um 17 Uhr. Dann wird der Weihnachtsmann persönlich mit seinen sechs Engeln, begleitet vom Fanfarenzug Niebüll und einem Fackelzug der Jugendfeuerwehr, Einzug halten – für viele Besucher bereits ein Highlight.

Viele Programmpunkte richten sich an die Altersgruppe, von denen noch so einige an den Mann im roten Mantel mit weißem Bart glauben – die Lütten. Gleich drei Mal (1., 5. und 12. Dezember) öffnet sich für sie der Vorhang zum Puppentheater. Für diese wird ein Karussell aufgebaut, und auch der Weihnachtswichtel Nis möchte die Mädchen und Jungen am 8. und 22. Dezember zum Lachen und Staunen bringen. Natürlich kommt am 6. Dezember auch der Nikolaus vorbei. An diesem Tag bieten Kulturbüro und Stadtmarketing zudem eine Bastelaktion an.

Ein Höhepunkt nicht nur für die Kleinen dürfte am 13. Dezember der Besuch der Kinderbuchautorin Melina Burmeister sein, die auf der Weihnachtsmarktbühne aus ihren Büchern über Liselotte Zottelwind vorliest. Zur Außenstelle des Weihnachtsmarktes wird am Heiligabend die nur wenige Gehminuten entfernte Schwimmhalle. Dort haben von 9 bis 12 Uhr zum Weihnachtsschwimmen Kinder und und Jugendliche freien Eintritt, Erwachsene haben nur in Begleitung ihrer Kinder und Enkel Zugang. „Wir freuen uns sehr, dass wir Teil des Marktes sind und auf dem Flyer stattfinden“, sagt Ernst Hinrichsen, Schwimm-Spartenleiter des TSV Rot-Weiß Niebüll. Auch an den drei Montagen in der Adventszeit haben die jungen Niebüller von 15 bis 18 Uhr freien Eintritt im Bad.

Doch auch für die Größeren wird vor allem an den Wochenenden einiges geboten. „Es darf sogar getanzt werden“, sagt Corinna Matthiesen vom HGV. Und zwar am 7. Dezember ab 19 Uhr in der Weihnachtsdisko von DJ Marc Grimmert. Das Konzert der Band Alike (11. Dezember), eine Feuershow (15. Dezember) sowie der Auftritt des Jugendbläsercorps Südtondern (22. Dezember) sind weitere Programmpunkte.

Zur Wertigkeit des Marktes zählt sein Benefiz-Charakter. Durch verschiedene Aktionen wird am zweiten Adventswochenende Geld für einen guten Zweck gesammelt. „Diesen können die Marktbeschicker selbst wählen, in diesem Jahr ist es der Förderverein der Niebüller Klinik“, sagt Gerhard Neumann, Vorsitzender des Tourismusvereins. Kleine Ausstellungen und Aktionen weiterer Vereine runden das Programm des Marktes ab, zu dessen prominenten Besuchern am 14. Dezember um 17 Uhr auch die Lichterkönigin Lucia zählen wird.

Zu dem kulinarischen Angeboten zählt die Erbsensuppe der Schlachterei Raffelhüschen, die an allen Sonnabenden ausgeschenkt wird. Nicht fehlen darf auch die HGV-Weihnachtsverlosung. Die Lose sind in zahlreichen Mitgliedsbetrieben erhältlich und werden in diesem Jahr zu Gunsten der Familienbildungsstätte verkauft. Die Preise werden an den Sonnabenden des zweiten bis vierten Advents jeweils um 18.15 Uhr auf der Bühne live gezogen. „Ich wünsche den Beschickern gutes Wetter, weil dann mehr Besucher kommen“, sagt Holger Heinke.

Am 23. Dezember endet dann der Niebüller Weihnachtszauber, doch dunkel wird es in der Stadt nicht, denn bis weit ins neue Jahr wird die Winterbeleuchtung Licht in die Zeit der langen Nächte bringen.

Mehr Infos: www.hgv-niebuell.de