Niebüll : Grenzenlos: Spieletag mit politischem Aspekt

Am 15. Februar geht die Veranstaltung in der Dänischen Schule in Niebüll in die nächste Runde.

13. Januar 2020, 16:38 Uhr

Niebüll | Am Sonnabend, 15. Februar, findet in Niebüll der mittlerweile vierte deutsch-dänische Spieletag unter dem Motto „grenzenlos Spielen“ statt. Die Organisation der Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsinitiative der Sydslesvigsk Forening Nibøl (SSF), dem Verein der dänischen Minderheit in Niebüll, und der Lecker Spielegruppe „Die Anderen“.

In den letzten Jahren gebe es einen Trend zurück zu gemeinsamen Spieleabenden, wobei das „analoge“ Zusammensein klar im Vordergrund stehe, so Thomas Starck, Sprecher der Organisatoren. „Unsere offenen Spieleabende im letzten Jahr haben gezeigt, dass die Nachfrage nach solchen Veranstaltungen stetig steigt“, so Starck. Daher sehe man eine gute Grundlage, um den Spieletag fortzuführen.

„Wir bieten die Möglichkeit, deutsch- und dänischsprachige, spielbegeisterte Gäste zusammenzubringen.“ Dies sei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Veranstaltung – grenzenlos und völkerverbindend. „Somit sind wir in diesem Jahr auch die erste Veranstaltung für die ganze Familie im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Volksabstimmung – Gemeinsam über Grenzen“, ist sich Starck sicher.

Beim vierten Spieletag sollen sowohl bereits bekannte als auch neue Brettspiele vorgestellt werden. Zusammen mit Fachhändlern aus der Region werden Spiele für Kinder, Familien und Vielspieler vorgestellt. Eine Tombola rundet das Programm ab. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 300 Teilnehmern.

Das Spiele-Autorenteam Kai Starck und Thomas Nielsen aus (Leck und Flensburg) hatte sein Spiel „Vejen“ bei der letzten Auflage noch als Prototyp präsentiert. Dieses Jahr wird das Spiel über die historischen Handelsrouten zwischen Deutschland und Dänemark vor Ort regulär erhältlich sein.

Der Deutsch-dänische Spieletag findet von 12 bis 20 Uhr in der Dänischen Schule, Osterweg 67 statt.