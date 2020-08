Grasbahn-Bau soll beflügelt werden

Die Gemeindevertretung in Leck beschäftigt sich in ihrer Sitzung am Donnerstag unter anderem mit der Umsiedlung der Sportfluggruppe auf dem Fliegerhorst

24. August 2020, 19:03 Uhr

Leck/Klixbüll | Die Konversionsplanung für das Gelände des ehemaligen Nato-Flugplatzes Leck ist eine Mammutaufgabe. Viele Interessen treffen aufeinander. Nicht nur, dass mit Leck, Klixbüll und Tinningstedt gleich drei Gemeinden gemeinsam planen müssen; auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) sowie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) haben auf dem Gelände einiges zu sagen.

Und dann gibt da noch die Sportfluggruppe Leck: Auf dem Flugplatz steht den Motorfliegern eine 820 Meter lange Piste und den Segelfliegern eine 1000 Meter lange Schleppstrecke zur Verfügung – bislang.

Doch das soll sich ändern: Im Zuge der Planungen auf dem Konversionsgelände ist vorgesehen, die Sportfluggruppe Leck vom jetzigen Standort im Norden des Geländes auf einen Standort südlich der befestigten Start- und Landebahn zu verlegen. Mit diesem Thema wird sich am Donnerstag, 27. August, die Gemeindevertretung in Leck beschäftigen.



Flugplatz ist weiterhin Bundeseigentum





„Abschluss eines Gestattungsvertrages zur Herrichtung von Grasbahnen auf dem Flugplatz Leck“ heißt der betreffende Tagesordungspunkt. Da sich das Gelände über die drei Gemeindegrenzen hinweg erstreckt, ist der Vertrag einerseits mit der Bima und andererseits mit den Anliegergemeinden abzuschließen. Denn: Eigentümerin des gesamten Areals und damit natürlich auch der befestigten Landebahn sowie der Grünflächen ist bekanntlich die Bima, selbst wenn den drei Gemeinden die Bauleitplanung obliegt.

Um den Gemeinden bauliche Maßnahmen zur Herrichtung der Grasbahnen möglichst zeitnah zu ermöglichen und außerdem Fördermittel zu akquirieren, soll der Vorlage zufolge nun der Gestattungsvertrag geschlossen werden.

Den Vertragsentwurf unterzeichnen im besten Fall baldmöglich sowohl Vertreter der Bima als auch die Bürgermeister der drei Anlieger-Gemeinden Leck, Klixbüll und Tinningstedt.

Kosten sind demnach mit dem Abschluss dieses Vertrages nicht verbunden, aber im Nachgang zu diesem Vertrag wäre ein Durchführungsvertrag zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren. In diesem werden die Art, der Umfang sowie die Finanzierung der Baumaßnahmen ge-regelt.

Laut Beschlussvorlage erfolgt die angestrebte Vertragsunterzeichnung im Einvernehmen mit dem Kraftfahrt-Bundesamt, das bekanntlich auf Teilen der befestigten Landebahn seit Anfang des Jahres eine Teststrecke betreibt. Allerdings ist im Vertragsentwurf auch folgender Passus enthalten: „Der Vorrang des laufenden Testbetriebes des Kraftfahrt-Bundesamtes ist jederzeit zu gewährleisten.“



Thema auch in Klixbüll auf der Agenda





Als erste Gemeinde beschäftigt sich am Donnerstag Leck in öffentlicher Sitzung konkret mit diesem Vertrag. Gleichwohl stand das Thema in der vergangenen Woche Grasbahn auch schon in der Sitzung des Gemeinderats Klixbüll unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Mitteilungen kurz auf der Agenda. Er habe den Grasbahn-Bau einem Gremium der Aktivregion vorgestellt, hatte Klixbülls Bürgermeister Werner Schweizer am vergangenen Mittwoch berichtet.

Das Ergebnis stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch aus. Über mögliche Kosten machte Schweizer im öffentlichen Teil nur ausweichende Angaben. Trotzdem kam auch das Thema Geld zur Sprache: Man müsse über kurz oder lang die Konversions-Kosten-Aufteilung insgesamt unter den drei Gemeinden neu verhandeln, gab Gemeindevertreter Rolf Friedrichsen zu bedenken.

Zur Erinnerung: Geplant sind auf der Konversionsfläche unter anderem ein Airpark mit Sonderlandeplatz für „luftfahrtaffines Gewerbe“ sowie ein Fly-in-Village, ein Business-Park und Ansiedlung von Rechenzentren. Für überregionales Aufmerksamkeit sorgt vor allem das Innovationsprojekt AirConnect-NF, das die Eignung des ehemaligen Nato-Fliegerhorstes als Testfeld für Flugtaxis und unbemannte Flugobjekte untersucht. Dafür gab es auch schon reichlich Fördermittel, vor allem vom Bundesverkehrsministerium, auch für eine Studie zum Thema 5G.

Für die Planungskosten gilt bisher folgende Finanzierungsaufteilung: Leck trägt 75 Prozent, Tinningstedt 15 Prozent und Klixbüll 10 Prozent der Kosten. Was danach kommt, wer die geplanten Projekte betreibt und wie finanziert, ist noch nicht festgelegt.