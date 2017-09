Landestheater in Niebüll : Grandiose Bilder und Charaktere

vergrößern 1 von 3 Foto: brodersen(3) 1 von 3





von Stefanie Brodersen

erstellt am 20.Sep.2017 | 03:18 Uhr

Niebüll | Knapp 100 Zuschauer hatten sich in der Stadthalle eingefunden, um die Vorstellung des Volksstückes „Italienische Nacht“ von Ödön Horváth zu sehen. In sieben Bildern wird das Stück von den Schauspielern des angereisten Schleswig-Holsteinischen Landestheaters grandios und bedrückend zugleich umgesetzt.

Eine eingeschworene Gruppe von Republikanern will dem verhassten Klassenfeind, den Faschisten den Kampf ansagen und ihre Abneigung und Missbilligung deutlich machen. Daran scheitert sie jedoch, weil die Charaktere ihre gemeinsame politische Weltanschauung, den Sozialismus, unterschiedlich auslegen, sich gegenseitig bekämpfen und am Ende entzweien. Bereits mit einem ersten Erstarren beginnt die düstere und tragische Geschichte. Das Licht im Raum erlischt plötzlich, sekundenlang sitzen alle im Stockdunklen. Langsam taucht die Bühne in fahlem Licht auf. Eine riesige, unendlich schwer wirkende, anthrazitfarbene Mauer erscheint. Davor stehen vier Männer und eine Frau in großem Abstand zueinander. Bis auf eine Figur sind alle blass und grau kostümiert. In Dialogform beginnt die Unterhaltung zwischen den Republikanern, die sich in der Schenke der Wirtin Lehninger getroffen haben. Der Stadtrat und Heinrich Betz repräsentieren die alten Genossen, Martin und Karl haben Feuer im Blut, aus ihnen sprüht der Tatendrang der Jugend. Martin ist besessen von seinen politischen Zielen und voller Hass auf die Faschisten. Karl ist zwar linientreu, möchte aber auch seinen Individualismus und Hang zu Frauen ausleben. Mit seinen roten Locken und der farbig gemusterten Kleidung ist er die einzige „bunte“ Figur auf der Bühne. Als Karl mit dem Fräulein Leni anbändelt, wird Martin rasend vor Wut.

Die Uneinigkeit, die unter den Republikanern -alt wie jung- herrscht, wird dem Zuschauer deutlich vor Augen geführt. Die Zwiegespräche werden oft mit dem größtmöglichen Abstand zueinander geführt. Dabei sehen die Personen immer über das Publikum hinweg nach vorne ins Leere. Es gibt keinen Blickkontakt zwischen den Darstellern. Das ist ungeheuer befremdlich, unterstreicht aber die große innere Distanz der Personen zueinander.

Begleitet werden die Gespräche von einem tiefen dunklen Gongton, der in regelmäßigen Abständen wie von weit her erklingt und mit seiner Monotonie ein nahendes Unheil zu verkünden scheint. Unterbrochen wird er unvorhergesehen und scharf von kurzen, einschneidenden Klirrgeräuschen, die den Zuschauer regelrecht zusammenzucken lassen. Als Martin seine Freundin Anna, die ihn bewundert und politisch unterstützt, dazu drängt, mit einem Faschisten anzubändeln, um diesem geheime Informationen zu entlocken, erkennt der Zuschauer Martins skrupellosen Charakter. Anna ist die tragische Figur, sie opfert ihre Ehre als Frau der Liebe und Treue zu Martin. Brutal wird sie von dem Faschisten missbraucht. Obwohl die Faschisten in dem Stück auf nur einen Charakter reduziert sind, versteht dieser es, auf subtile Art das große Grauen und die Angst vor der rechten Meute auf die Zuschauer zu übertragen.

Die Italienische Nacht beginnt und es kommt zum Eklat. Martin mischt sich in die Reihen des erschrockenen Publikums, das sich plötzlich in der Rolle der republikanischen Festgemeinde wiederfindet. Aus „den eigenen Reihen“ brüllt und pfeift Martin die alten Genossen Stadtrat und Betz auf der Bühne aus. In ihrer Ehre gekränkt schließen diese beiden ewig gestrigen und selbstgefälligen Männer Martin aus der Partei aus. Der verlässt mit seinen jungen Anhängern wutschnaubend die Feier. Die Situation eskaliert, denn der bevorstehende Überfall der rachsüchtigen Faschisten ängstigt die Zurückgebliebenen, die sich keiner Schuld bewusst sind. Nachdem der Stadtrat Alfons seine Frau Adele entwürdigend behandelt und öffentlich der Lächerlichkeit preisgibt, enttarnt sie ihn schonungslos in beeindruckender Weise als Feigling und Macho. Sie ist die eigentliche Heldin des Stückes. Als einzige bietet sie dem Faschisten beim Überfall die Stirn, verteidigt ihren Mann, obwohl dieser sie jahrelang unterdrückt hat und zeigt, dass Zivilcourage unverzichtbar und Politik keine Domäne der Männer ist. Im Gegensatz zu allen anderen Figuren besticht Adeles Charakter durch seine ungespaltene Klarheit und Wachheit mit reinem Gewissen und durch grenzenlosen Mut. Der Protagonist Martin ist ein tragischer Held. Emotionen und alles Menschliche sind ihm fremd, er lebt nur für seine politischen Ideale. Karl ist Opfer seiner inneren Zerrissenheit, kann und will sich nicht entscheiden zwischen bedingungslosem Fanatismus und den Freuden des Lebens, er vergeht in Selbstmitleid. Die beiden alten Republikaner sind desillusioniert. Wie ein versteinertes Mahnmal stehen sie vor der Wand als die Vorstellung endet.

Es dauert lange, bevor zögerlich der erste Applaus einsetzt. Zu geschockt scheint das Publikum von den bedrohlichen Eindrücken und Erkenntnissen der gelungenen Darbietung. Mit großem schauspielerischem Können haben die neun Darsteller den Zuschauern die Abgründe der menschlichen Seele nahe gebracht. Im nun einsetzenden Beifall wird dies deutlich. Dabei sieht man Nachdenklichkeit auf den Gesichtern. Werden wir sprachlos vor Entsetzen oder können wir uns wehren? Sicherlich kann ein politischer Bogen zur bevorstehenden Bundestagswahl geschlagen werden. Sind wir bereit, uns für eine Demokratie einzusetzen, was ist sie uns wert? Die „Italienische Nacht“ gibt Denkanstöße in diese Richtung.