Risum-Lindholm : Gottesdienst und Landfrauenverein: Erntedank in Corona-Zeiten

Risum-Lindholm | Wofür können wir in diesem schwierigen Jahr dankbar sein? Dieser Frage widmet sich Pastor i. R. Hans-Peter Spießwinkel aus Risum-Lindholm in seiner Predigt anlässlich des Ernte-Dank-Festes am 4. Oktober. Zum einen natürlich dafür, dass wir zu Essen haben, lautet eine seiner Antworten. „Und dass die Pandemie bei uns in Nordfriesland bisher sehr glimpflich ablief“, fügt Hans-Peter Spießwinkel an. Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, gibt es viele Gründe, um dankbar zu sein, so der Geistliche.

Bürgermeister ist dankbar

Dankbar ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Risum-Lindholm, Hans Bruhn. „Die Landfrauen haben auch in diesem Jahr wieder eine Erntekrone für die Gemeinde gebunden, das finde ich toll.“ Sie wurde im kleinen Kreis überreicht und hängt nun im Bürgerbüro.

Denn die Ehrenämtler und Vereine tragen gerade auch in der aktuellen Situation dazu bei, das Dorfleben – so weit unter den geforderten Hygieneauflagen möglich – am Laufen zu halten, so das Gemeindeoberhaupt. Auch die Erntekrone ist in diesem Jahr etwas anders ausgefallen und statt nur aus Getreide auch mit viel Grün gebunden worden.

Landfrauen überreichen Erntekrone

„Das Überreichen der Erntekrone an die politische Gemeinde hat eine sehr lange Tradition bei uns im Verein und darauf wollten wir auch in diesem Jahr nicht verzichten“, sagt die Vereinsvorsitzende Elke Tamsen. Denn Verzichten müssen sowohl die Landfrauen, als auch die vielen Besucher in diesem Jahr schon auf den traditionellen Herbstmarkt, der jährlich im Andersen Hüs stattfindet, Situationsbedingt in diesem Jahr allerdings nicht ausgerichtet werden kann. Die geplanten Feierlichkeiten der Gemeinde wurden abgesagt: Risum-Lindholm wollte am 25.9.20 eigentlich ein großes Postleitzahlenfest feiern.

Freiluftgottesdienst unter Zeltdach

Doch auch wenn leider vieles nicht stattfindet, wird es in diesem Jahr einen Ernte-Dank-Gottesdienst geben. Nicht wie gewohnt in der Kirche, sondern unter dem Dach eines Zeltes ohne Seitenwände am Risumer Pastorat. „Es ist sozusagen ein Freiluftgottesdienst“, sagt Silke Hahn aus dem Risumer Kirchenbüro. Da eventuell nicht alle Besucher einen Platz unter dem Zeltdach finden, empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Regenschirm dabei zu haben.

Die Stühle werden kurzfristig haushaltsweise mit entsprechendem Abstand zu den anderen Besuchern aufgestellt. „Momentan muss man spontan reagieren können“, sagt Silke Hahn. Doch auch wenn die Besucher auf die Kirchenräume verzichten müssen, wird der Gottesdienst nicht Schmucklos verlaufen. Ein Komitee aus Kirchengemeinderatsmitgliedern wird sich um das Schmücken des Zeltes kümmern. Organist Dieter Vopat stimmt die Lieder auf einem elektrischen Klavier an und einige Chormitglieder kommen zur gesanglichen Unterstützung.

Mit musikalischer Unterstützung

Pastor i. R. Hans-Peter Spießwinkel wird einen weiteren Pastor mit zum Gottesdienst bringen: seinen Vater Bruno Spießwinkel, der Hände gezeichnet hat, die Dankbarkeit zeigen sollen. „Diese werden ein Teil des Gottesdienstes sein, den Mittelpunkt der Predigt bildet die Speisung der 4000 aus dem Markusevangelium. „Wenn wir etwas abgeben, ist für alle genug da, das ist der Grundgedanke.“

Es wird ein anderer Gottesdienst als alle anderen Ernte-Dank-Gottesdienste zuvor, soviel steht fest. „Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen kommen werden“, sagt der Geistliche. „In den vergangenen Jahren ist mir allerdings aufgefallen, das immer weniger Landwirte zum Ernte-Dank-Gottestdienst gekommen sind.