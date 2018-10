von Redaktion Nordfriesland

23. Oktober 2018, 16:20 Uhr

Die Kirchengemeinde Enge bietet den Glaubenskurs „Stufen des Lebens“ für Erwachsenen an. Er findet am Sonnabend, 3.November, von 10 bis 17 Uhr im Gemeindehaus in Enge-Sande, Degel 2 statt.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Anmeldung im Pastorat unter Telefon 04662/3523.