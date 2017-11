Guitar Heroes in Joldelund : Gitarren Helden im Joldelunder „Juke Joint“

vergrößern 1 von 4 Foto: Agentur bzw. Fabulous oder FGC 1 von 4







von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 16.Nov.2017 | 04:11 Uhr

Niebüll | Keine Vorkenntnisse, keine Beziehungen, kein Promi-Faktor – mit seinen „Guitar Heroes“ Festivals in Joldelund beweist Gerd Lorenzen, dass mit purem Enthusiasmus und mit Hilfe seiner Familie in drei Generationen sagenhafte Events auf dem eigenen Dachboden verwirklicht werden können, die mittlerweile Fans aus ganz Deutschland restlos begeistern. Eine Doku zum Festival , wird am 25. November in Ecks in Niebüll Kino vorgeführt. Der Film zeigt die Entwicklung des Festivals von den Anfängen 2014 bis heute mit internationalen Größen, wie Erja Lyytinen aus Finnland und Bernard Allison aus den USA und Newcomern im Bluesrock.

Für das nächste Guitar Heroes Festival im Juke Joint am kommenden Wochenende gibt es auch noch Restkarten.

Los geht es am Freitag, 17. November, mit Jane Lee Hooker aus New York City. Diese fünf Künstlerinnen aus den USA veröffentlichten 2016 ihr Debutalbum No B! und bringen damit den Punk und Blues aus der goldenen Ära in das Hier und Jetzt. „Nicht viele Bands schaffen es, die Begeisterung, das Charisma und die Einstellung der Bands aus den 70er Jahren zu vereinen“, erzählen sie. „Wir verkörpern diesen Geist.“



Weiter geht es dann mit The Double Vision. The Double Vision – Die doppelte Vision – ereilt jeden Zuschauer und Zuhörer, jeder Altersklasse, ob vorn oder hinten, oben oder unten, vom ersten Ton an. Die optische und musikalische Ähnlichkeit von Frontmann Stephan Graf und dazu die eigene Musik von bisher 5 Alben – lassen keinen Zweifel zu – hier geht es um Musik inspiriert von Rory Gallagher.



Am Samstag, 18.November, wird die britische Formation um die Gitarristin Chantel McGregor aus Bradford das Juke Joint zum brodeln bringen. Um diese Künstlerin und ihre Band zu beschreiben, stelle man sich folgenden Mix vor: die Töne und Technik von Robin Trower, das Gefühl von Bonnie Raitt, die Inspiration von Jimi Hendrix, den Einfluss von Stevie Ray Vaughn, die Energy von Joe Bonamassa, die Intensität von Walter Trout und dazu die Stimme von Stevie Nicks, teilt der Veranstalter mit.

Bei den British Blues Awards wurde die 31jährige Chantel McGregor 2011 als „Young Artist Of The Year“ und 2012 als „Best Female Vocalist“ ausgezeichnet. 2013 gewann sie zwei Kategorien, „Guitarist Of The Year“ und „Best Female Vocalist“. 2014 wurde sie wiederum „Guitarist Of The Year“.



Den Abschluss des diesjährigen Joldelunder Musikreigens macht der Amerikaner Josh Smith mit seiner Band. Mit seinem aktuellen Album „Over Your Head“, auf dem neben Joe Bonamassa und Kirk Fletcher („Fabulous Thunderbirds“) auch Grammy-Gewinner Charlie Musselwhite als Gastmusiker mitwirken, begeistert der in Los Angeles beheimatete Ausnahmegitarrist Josh Smith Fans und Musikmedien gleichermaßen. „Mit seinem äußerst abenteuerlichen und trotzdem melodisch-griffigen Spiel darf Smith einen Platz unter den größten Blues-Rock-Gitarristen der Gegenwart beanspruchen“, heißt es dazu im Rocks Magazin.

Der Vorverkauf für dieses Festival läuft bereits. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet über www.reservix.de oder auch www.german-concerts.de

Die Karten kosten im Vorverkauf für den Freitag und Samstag je 25,00 Euro zzgl. Gebühren, Abendkasse je 29,00 Euro.